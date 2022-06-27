Уже не проблема. Попасть на прием к терапевту и узкому специалисту в Южно-Сахалинске стало проще

В лечебных учреждениях областного центра продолжается реализация регионального проекта «Доступная поликлиника». В поликлинике № 2 Южно-Сахалинска, в частности, сокращены сроки записи к терапевту и узким специалистам.

Для улучшения обслуживания пациентов были детально проанализированы рабочие графики всех специалистов, выявлены недочеты, расписание приведено в соответствие с федеральными требованиями. Нагрузку удалось равномерно распределить на всех врачей, что позволило существенно повысить доступность медпомощи.

Еще одно важное нововведение программы заключается в том, что к узким специалистам пациенты могут записаться не только в поликлинике, к которой приписаны. Если свободные талоны на ближайшие дни имеются в другом медучреждении, человеку предложат более удобный вариант. Это дает возможность сократить время ожидания приема врача.

Напомним, получить талон в поликлиники областного центра можно несколькими способами: через Госуслуги, с помощью инфоматов и через сервис 1-300.

Воспользовавшись круглосуточным региональным сервисом, можно не только записаться на прием, но и вызвать врача на дом, оставить обращение, сообщает пресс-служба администрации города Юж­но-Сахалинска.

Ольга НИКИТИНА.