Узнаешь краснопёрку по боевой раскраске. Клёвое место

Первая половина июня – пора для рыболовов-любителей благодатная. Есть возможность использовать разные снасти, неплох выбор объектов лова. Помимо симы, которая остаётся королевой бала, внимания заслуживают краснопёрка, кунджа, камбала, карась. Подробнее обо всём «Советскому Сахалину» рассказал постоянный консультант кандидат биологических наук и азартный рыболов Виталий Никитин.

Краснопёрка в этот период выходит на лидирующие позиции. На Сахалине водятся три вида этой рыбы, представляющие интерес для рыболовов. Это мелкочешуйная, крупночешуйная и сахалинская краснопёрки. Крупночешуйная поднимается вверх по течению рек уже во время схода талых вод. Одна особь может весить до 300 граммов и достигать длины 45 сантиметров, хотя встречаются представители вида весом и 500 граммов.

Мелкочешуйная достигает 2 кг и 60 сантиметров в длину. Её начинают ловить в конце мая. Отличить эти два вида можно по заметному признаку: голова крупночешуйной по бокам украшена тремя ярко-красными полосами, а мелкочешуйной – одной.

Хорошую результативность в это время показывают донные удочки с жёлтой личинкой жука-древоточца, навозным червём или опарышем в качестве наживки.

Следующий номер – кунджа. Эту хищницу привлекают мальки тихоокеанских лососей, скатывающиеся по рекам в море. Кунджа скапливается в эстуариях нерестовых рек и находится здесь до июля. Ловят эту рыбу воблерами и нахлыстом, причём нахлыст может быть эффективнее классических блёсен. Особенно нравятся кундже искусственные мухи, напоминающие мальков.

В островных лагунах, эстуариях рек, на глубоких местах успешно ловят звёздчатую камбалу. За ней отправляются на озёра Тунайча, Птичье, Изменчивое, а также к устьям Пороная и Тыми. Рыба может достигать полуметра в диаметре и веса 3 кг.

О начале карасёвой рыбалки говорит цветение черёмухи – так гласит народная примета. На Сахалине ловят серебряного карася. Едва прогреется вода в неглубоких водоёмах, эти обитатели начинают активные поиски пищи. Чем больше внутренний водоём, тем крупнее рыба. На Тунайче попадаются караси весом более 1 кг и длиной более 40 см. На юге острова рыбачить можно на Тёплых озёрах, в протоке Аракуль, старицах рек, водохранилищах и даже мелких озерцах, образовавшихся на местах карьеров. На реках Тымь и Поронай карасей также успешно ловят, причём особенно результативно ночью и ранним утром. В другое время активничать начинают голодные хищные щуки, и караси прячутся. На юге возможна и дневная рыбалка.

Семён РЕЧКИН.

Фирменные кулинарные рецепты от «Советского Сахалина»

На лоне природы можно приготовить множество простых и вкусных рыбных блюд. Например, испечь симу или горбушу в фольге на решётке. Для этого понадобится собственно рыба, желательно предварительно промороженная, репчатый лук, немного специй: чёрный перец, соль по вкусу. Предварительно очищенную рыбу режем на порционные ломтики, подсаливаем, сдабриваем специями, пересыпаем нарезанным репчатым луком и размещаем на листках фольги, из которых формируем «конверты».

Затем выкладываем эти «конверты» на решётку, размещённую над горящими углями. Вот, собственно, и всё – остаётся лишь дождаться готовности, не забывая следить за углями, не допуская появления открытого пламени. При подаче к столу будет уместно дополнить блюдо гарниром из отварного картофеля и свежей зеленью.

Можно приготовить также рыбу в кляре. Для этого понадобится некоторое количество муки, молоко, яйцо, немного сушёной зелени, соль по вкусу. Рыбу также, как и в первом случае, нарезаем нетолстыми ломтиками и немного подсаливаем. Кляр готовим в отдельной посуде, для чего хорошо перемешиваем все компоненты, включая сушёную зелень. Тесто должно быть по консистенции более жидким, чем для оладьев.

Каждый ломтик рыбы обваливается в тесте и отправляется на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем ломтики с обеих сторон до румяного состояния. Такая рыбка хороша и с гарниром, и без него.

Приятного аппетита!