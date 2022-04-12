Узоры гололедицы. Что с погодой?

Довольно редкое для юга Сахалина явление можно было наблюдать во вторник в Южно-Сахалинска. С утра накрапывал назойливый, всепроникающий дождь, но при этом на ветвях деревьев, проводах ЛЭП, других инженерных конструкциях образовалась ледяная корка. Некоторые предположили, что наблюдаемое явление – не что иное, как ледяной дождь. Но метеорологи поправляют: ничего подобного, мы имеем дело с гололедом.

По словам начальника отдела метеопрогнозов регионального управления гидрометеослужбы Евгении Сомовой, гололедные явления в середине апреля не характерны для юга острова. Чаще приходится сталкиваться с налипающим мокрым снегом. В атмосфере происходит интенсивная смена, чередование слоев теплого и холодного воздуха.

С материка в наши широты сместился обширный фронтальный раздел. Влага, содержащаяся в теплом слое атмосферного «пирога», оседает на более холодных поверхностях, в частности, на деревьях, и постепенно намерзает на них, образуя ледяную глазурь.

Что характерно, на тротуарах при этом, в отличие от ледяного дождя, не образуется скользкая поверхность, гололедица не наблюдается.

Явление неприятное и потенциально даже опасное. При интенсивном гололеде могут пострадать объекты энергетики, зеленые насаждения, морские суда.

В эти дни едва ли дойдет до крайностей, потому что в ближайшие сутки ожидается смена температурного режима. После потепления до плюсовых значений температуры вновь наступит похолодание. В промежутке между этими периодами деревья и прочие поверхности освободятся от опасной влаги.

Тем временем южносахалинцы фотографируют ажурные ветки деревьев, делают селфи, любуются последствиями каприза природы.

Журналист СовСаха прогулялся с фотоаппаратом по улицам областного центра. Помимо ледяных чудес обратил внимание на то, что деревья во время порывов ветра даже звучат иначе – они шуршат своими отяжелевшими от ледяной корки ветвями. А еще в одном из скверов на улице Комсомольской в кадр попали любопытные пернатые – снегири.

Они держатся настороженно, при виде человека спешат укрыться в кронах деревьев. Их выдает мелодичная песенка, совсем не похожая на воробьиное чириканье. Похоже, птахи в поисках питания перебрались из ближайшей лесопарковой зоны поближе к цивилизации. У одного снегиря в клюве при увеличении фотоснимка можно было видеть набухшую древесную почку, птичье лакомство…

К СЛОВУ

По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, фронтальные разделы будут оказывать влияние на погоду непродолжительное время. Уже в предстоящую среду циклон сместится на север Охотского моря, похолодает.

Время от времени возможен небольшой снег. Далее, до конца недели, на Сахалине обойдется без существенных осадков. При прояснениях в ночное время температура воздуха будет понижаться до -5…-10°, в дневное – повышаться до +4…+9°. На Курилах временами возможны осадки, на юге гряды — в виде дождя.