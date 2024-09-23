В 10 лет – колдунья и принцесса. Вот кто такая Аня Кукина. На телешоу «Голос. Дети» она околдовала сразу трёх наставников

Услышав на слепом прослушивании, как мощно, красиво и проникновенно эта конкурсантка исполняет песню, к ней развернули кресла все члены жюри.

Эта десятилетняя сахалинка – уникум: с пяти лет хорошо рисует, плавает под водой, катается на лыжах, танцует, демонстрирует образцы модной детской одежды как фотомодель и успешно учится. И голос у неё сильный, чистый, красивый. В 11-м сезоне телепрограммы «Голос. Дети» она исполнила песню «Голубь».

Да так исполнила, что зал, устроивший овацию, дружно скандировал: «Мо-ло-дец!». Восхитились пением конкурсантки и наставники шоу.

Вот впечатление Юлианны Карауловой, обратившейся к Ане на «вы»:

– Ой, наворотили, наколдовали… Это было очень мощно, местами по-взрослому, хотя слышно, что вы ещё немного малышка. Вы ещё сами не понимаете, какая внутри вас заложена сила и мощь… Вы такая скромная, такая тихая. Но в этой тихой реке под водами несётся что-то такое, что хочется разгадать… Вы только расцветаете и ещё откроете себя.

Дима Билан:

– Вы начали петь, и пространство заполнилось вашими переживаниями, мыслями, светом. Я так сильно чувствую, на какой высокой вибрации вы существуете. Очень хорошо становится, когда слушаешь вас.

Джони:

– Ты реально заполонила весь зал своим голосом. У меня были мурашки, а они никогда не обманывают…

В наставники Аня выбрала певца «с мурашками». Азербайджанец Джони – автор песен, победитель различных шоу, лауреат премии «Золотой граммофон» и рейтингов «Форбс» в категории «Музыка».

Дедушка, смотревший конкурсное выступление Ани по телевизору, сообщил «Советскому Сахалину»: «Не узнаю её на сцене. То, как она держится и говорит, для меня невероятно! Она удивительно одарённый ребёнок».

За кадром конкурса, давая интервью своему сверстнику, юная вокалистка сказала, что не пропускала шоу «Голос» и поражалась тому, как хорошо дети поют сложные песни.

Поскольку в Ане Кукиной наставники разглядели и принцессу, и колдунью, юный журналист предложил ей сообща наколдовать, чтобы она прошла через следующее испытание под названием «Поединки». Аня вмиг приняла предложение и произнесла магическое:

– Абра кадабра халай махалай…

– Абра швабра кадабра бео, – такое шуточное заклинание на удачу прозвучало от паренька. Ведь победитель 11-го сезона шоу «Голос. Дети» получит возможность записать и выпустить трек при поддержке музыкального лейбла VK Rekords.

Людмила Артёмова.