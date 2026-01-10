В 15 районах Сахалинской области прогнозируется метель

По информации Сахалинского управления гидрометслужбы, 11 января на всей территории острова Сахалин прогнозируется сильный снег, ветер на побережьях 20 — 25 м/с, метель. Кроме этого, 11 — 12 января в Смирныховском, Томаринском, Макаровском, Долинском, Холмском районах и в городе Южно-Сахалинске прогнозируется лавинная опасность.

11 января в Южно-Сахалинске ожидается циклон. С 2.00 до 20.00 прогнозируются сильный снег (11,5 мм), порывы ветра до 20 м/с, метель. В городе возможны гололед, ухудшение видимости.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям острова:

без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

при необходимости обращаться в дежурные службы.

Правила поведения при попадании под снежную лавину:

Главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони, прикрывая нос и рот, тем самым создавая пространство для дыхания.

С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.

Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.

Единый телефон вызова экстренных служб 112.