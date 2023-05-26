В 2023 году оцифруют 40 картин из коллекции Госфильмофонда, среди них фильмы «Чапаев», «Подвиг разведчика», «Мама вышла замуж», а также материалы к юбилеям Федора Шаляпина и Сергея Эйзенштейна, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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