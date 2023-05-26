В 2023 году оцифруют 40 картин из коллекции Госфильмофонда, среди них фильмы «Чапаев», «Подвиг разведчика», «Мама вышла замуж», а также материалы к юбилеям Федора Шаляпина и Сергея Эйзенштейна, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Несколько лет назад в группах вотсапа появилась новая песня про Сахалин, но без названия и авторства. Журналисты «Советского Сахалина» послушали песню с удовольствием и, не узнав в исполнителе никого из местных...
Ворошиловские стрелки
Сахалинские спортсмены завоевали две золотые медали Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих.
Соревнования в Ижевске собрали 400...
Рывок! Толчок!
Сахалинские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата и первенства ДФО по тяжелой атлетике. Турнир проходил в Чите сообщили в островном минспорте.
На первенстве Сахалинскую...