В аэропорту Менделеево на Кунашире начали ремонт взлётно-посадочной полосы

Работы в авиагавани ведёт подрядная организация «ВиСиЭс ГИДРО» при поддержке правительства региона, рассказали министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Климат на Кунашире непростой, поэтому под его воздействием увеличивается износ искусственного покрытия полосы, рулежной дорожки и перрона аэродрома. Капитальный ремонт позволит не допустить перебоев авиасообщения с Южно-Курильским районом.

– В Менделеево планируют заменить 2094 аэродромные плиты, из них 491 – в 2025 году. Важно, что работы не влияют на регулярное расписание полетов, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

В конце прошлого года в аэропорту Менделеево завершили установку нового светосигнального оборудования, благодаря чему воздушная гавань получила возможность принимать и отправлять суда в темное время суток, а также в сложных метеоусловиях.

Эдуард САМОЙЛОВ.