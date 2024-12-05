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В аэропорту Южно-Курильска установили систему безопасности для самолётов

Новую систему светосигнального оборудования установили в аэропорту Южно-Курильска (Менделеево).

Работы стартовали в апреле и были завершены в ноябре 2024 года.

– Ранее все полёты на Кунашир выполнялись исключительно в светлое время суток. В этом году была проведена большая работа по установке современного светосигнального оборудования с огнями высокой интенсивности. Оно позволит обеспечить стабильную работу аэропорта, безопасные взлёт и посадку самолётов в тёмное время суток, а также в сложных метеоусловиях. Объект введён в эксплуатацию, соответствующее разрешение выдало Дальневосточное МТУ Росавиации, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

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