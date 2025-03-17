В аэропорту Южно-Сахалинска планируется строительство нового грузового терминала

Главная воздушная гавань островного региона стремительно развивается. Летом 2023 года введено в строй самое большое на Дальнем Востоке здание аэровокзала. Строится взлётно-посадочная полоса общей протяжённостью 3400 метров, шириной – 60 метров. С вводом её в эксплуатацию аэропорт сможет принимать самолёты всех типов.

На совещании, которое провёл председатель регионального правительства Алексей Белик, шла речь о том, что у Сахалина есть перспектива стать крупным авиационным грузовым узлом. Если, конечно, привлечь дополнительные инвестиции для развития транспортной инфраструктуры региона. Тогда появятся и новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов.

По поручению губернатора Валерия Лимаренко правительство области ведёт работу по этому направлению.

Инвестор отыскался. Это крупная отечественная компания, которая намеревается за счёт собственных средств построить в аэропорту Южно-Сахалинска высокотехнологичный грузовой терминал общей площадью более 3200 кв. метров.

– Мы внимательно изучим предложение, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. – Сегодня в нашем аэропорту действуют контейнерный терминал и склад-пакгауз общей площадью около 1400 кв. метров. Их пропускная способность уже не отвечает потребностям региона. Между тем, по оценкам экспертов, поток грузов через аэропорт Южно-Сахалинска будет только увеличиваться. Это обусловлено в первую очередь реализацией в регионе долгосрочных проектов развития, например, в сфере добычи и переработки углеводородов. Растёт спрос и на мультимодальные перевозки по схеме «море – авиа». Наш регион, в котором сходятся важные водные и воздушные пути, может занять выгодную позицию на этом рынке. Следует также учитывать увеличение объёмов интернет-торговли, наращивание поставок морепродуктов с помощью авиации. Поэтому необходимо увеличивать потенциал главной воздушной гавани области в части грузовых перевозок.

Справка

В 2024 году поток грузов через терминал аэропорта Южно-Сахалинск составил 14,7 тыс. тонн.