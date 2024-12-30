Понедельник, 30 декабря, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

В аэровокзале Южно-Сахалинска открыли зону отдыха для маломобильных пассажиров

Как сообщает Минтранс региона, с просьбой организовать зону отдыха для маломобильных пассажиров в аэровокзале областного центра к губернатору Валерию Лимаренко обратилась жительница Охи Елена во время прошедшей прямой линии.

– По поручению главы региона мы совместно с руководством аэровокзального комплекса оперативно взяли этот вопрос в работу. К концу декабря комната отдыха для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья была обустроена на первом этаже терминала. В ней созданы все условия для комфортного ожидания рейсов: есть мягкая мебель, журнальные столики с розетками, экран с табло, который можно использовать как телевизор, а также кнопка вызова персонала, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев. – Обустройство зоны отдыха будет продолжено в следующем году.

По теме:

Новый аэровокзал Южно-Сахалинска включен в список претендентов на звание главных достижений страны 21 века

Воздушные ворота встретят вишнёвым садом. Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске приятно удивляет гостей острова

То ли чайки крыло, то ль волна океана. Новый аэровокзальный комплекс в Южно-Сахалинске встретил первых пассажиров

Приемка прошла на «отлично». Тестовые испытания проведены в новом аэровокзале Южно-Сахалинска

На Сахалине завершили строительство крупнейшего на Дальнем Востоке аэровокзального комплекса

«Морская волна» в Южно-Сахалинске. Здесь завершается отделка нового аэровокзала оригинальной архитектуры

Строительство аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске идет по графику

Михаил Мишустин поручил завершить строительство аэровокзала на Сахалине в декабре 2022 года

Подписано инвестиционное соглашение по строительству аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске

Планов громадьё. Для строящегося здания аэровокзала в Южно-Сахалинске это обернулось долгостроем

Предыдущая статья
Приливы и отливы в заливах Терпения, Анива, Набильском и в Александровске-Сахалинском на 31 декабря
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ