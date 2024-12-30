В аэровокзале Южно-Сахалинска открыли зону отдыха для маломобильных пассажиров

Как сообщает Минтранс региона, с просьбой организовать зону отдыха для маломобильных пассажиров в аэровокзале областного центра к губернатору Валерию Лимаренко обратилась жительница Охи Елена во время прошедшей прямой линии.
– По поручению главы региона мы совместно с руководством аэровокзального комплекса оперативно взяли этот вопрос в работу. К концу декабря комната отдыха для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья была обустроена на первом этаже терминала. В ней созданы все условия для комфортного ожидания рейсов: есть мягкая мебель, журнальные столики с розетками, экран с табло, который можно использовать как телевизор, а также кнопка вызова персонала, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев. – Обустройство зоны отдыха будет продолжено в следующем году.
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