В активе  лыжников  Сахалина – четыре медали. К итогам XIII Спартакиады учащихся ДФО

После дня отдыха участники второго этапа XIII Спартакиады учащихся ДФО продолжили спор на лыжне за путевки на главный финал этих соревнований. В третий день Спартакиады, 31 января, девушки должны были преодолеть дистанцию 5 км, юноши — 10 км свободным стилем.

Не буду скрывать, надеялся, что участники гонки подарят очередной лыжный триллер в борьбе за медали высшей пробы. И одними из тех, кто примет участие в этих лыжных «разборках» за награды, будут спортсмены сборной Сахалинской области. Увы. Моим надеждам не суждено было сбыться. Не увидел на лыжне не только валидольную борьбу за верхнюю ступеньку подиума, но и в числе возмутителей спокойствия островных лыжников. Но обо всем по порядку.

На старт у юниорок вышло тридцать лыжниц. Золотая медалистка в классике на 10 км сахалинка Виолетта Щербакова стартовала под восьмым номером. Разгон в гонке у нашей юниорки не заладился.

На первой контрольной отметке 1,8 км у Виолетты долго был второй результат — 6 минут 10,6 секунды. Быстрее этот отрезок дистанции преодолела стартовавшая под пятым номером представительница Хабаровского края Софья Докучаева — 5:58,0.

Однако, основные претендентки на подиум стартовали в двадцатых номерах. Вначале Екатерина Новикова (Приморский край) возглавила гонку — 5:57,5. Чуть позже стартовавшая Анастасия Гринько (Хабаровский край) улучшила время Екатерины на 18,8 секунды.

Подруга по команде Гринько Дарья Чёрная показала второй результат на этой контрольной отметке — 5:56,1. Виолетта Щербакова занимала скромное шестое место.

За полтора километра до финиша Анастасия Гринько увеличила отрыв от преследовательниц до 33,1 секунды. Екатерина Новикова смогла «отвоевать» второе место в промежуточном протоколе — 11:38,5. Замыкала тройку претенденток на медали Дарья Чёрная, проигрывая Новиковой 0,4 секунды.

На протяжении трех минут после финиша у Екатерины Новиковой был лучший результат — 15:15,6. Вначале ее время на 3,8 секунды улучшила Дарья Чёрная, а затем и Анастасия Гринько, остановив секундомер на отметке 14:28,9.

Лучшая из островных лыжниц Виолетта Щербакова заняла пятое место.

У юниоров к половине дистанции, с точки зрения интриги, борьба за победу оказалась довольно скучной. К контрольной отметке 5 км было понятно, что тройка хабаровчан «приватизировала» подиум.

Иван Маля, как и в гонке классикой на 15 км, уверенно бежал к своей второй золотой медали. Пятерку он преодолел за 12:34,6. Его товарищи по команде Илья Савин и Валентин Галямов проигрывали 28 и 37, 5 секунды соответственно.

Дистанцию 10 км Иван Маля преодолел за 25:31,2. Валентин Галямов смог прибавить по ходу гонки и показал второе время дня — 26:57,8. Замкнул тройку призеров Илья Савин — 27:17,2.

Бронзовый призер гонки классикой на 15 км сахалинец Дмитрий Глазунов в итоговом протоколе занял седьмое место из тридцати пяти стартовавших.

Подводя итоги гонки у юношей и девушек, можно сказать, для таких дистанций отрыв победителей от второго и третьего призеров не просто большой, он огромен. От этого становится грустно, особенно на фоне того, что призеры второго этапа Спартакиады ДФО будут участвовать в финале Всероссийских соревнований.

Приедут в с. Выльгорт (Республика Коми) лучшие гонщики страны в своей возрастной категории, включая членов сборной России. В таких соревнованиях порой победителя и призеров разделяют сотые секунды. Золотого медалиста и тех, кто замкнул десятку сильнейших, от 5 до 10 секунд.

В заключительный день второго этапа Спартакиады учащихся ДФО разыгрывались медали в эстафетных гонках. Девушки 4х3 км, юноши 4х5 км. Первые два этапа участники преодолевали дистанцию классическим ходом, последующие два — свободным.

Накануне изучил протоколы дистанционных гонок и спринта. Цель была одна, выяснить, смогут ли сахалинские девушки и парни бороться за медали высшей пробы.

К огромному сожалению, пазлы предстоящих эстафет сложились не в нашу пользу. Ни юниорки, ни юноши не смогут составить серьезную конкуренцию командам Хабаровского края. Как ни горько осознавать, мои прогнозы сбылись.

Первыми стартовали юниорки. Хабаровчанка Дарья Чёрная преодолела свой этап с лучшим временем 10:16,7. Островная лыжница Виолетта Щербакова передала эстафету Светозаре Улитиной на 18,6 секунды позже.

Дарья Федорова (Якутия) пришла на финиш третьей — 11:25,5. Анастасия Люлина (Приморский край) отправила на второй этап Валерию Кожухарь на 2,7 секунды позже команды Якутии.

После второго этапа тройка лидеров претерпела небольшие изменения. Возглавляли гонку по-прежнему хабаровчанки. Сахалинки отставали уже на 31 секунду. На третье место переместилась команда Приморского края.

Проигрывая после первого этапа островной дружине 56,2 секунды, лыжница из Приморья смогла сократить разрыв до 22,9 секунды. Возмутители спокойствия команда Якутии выбыла из борьбы за место на пьедестале.

На третьем этапе за сборную Сахалинской области бежала Александра Хурх. Гонка в этот день у девушки не сложилась. На четвертый этап Александра отправила Софью Кулыгину спустя 9,5 секунды после того, как это сделала приморская лыжница.

К заключительному четвертому этапу дружина Хабаровского края выигрывала и у приморцев 1:46,5 и у сахалинок 1:56,0. Отыграть такую «фору» на дистанции 3 км просто не- реально. Анастасия Гринько довела этот разрыв до 2:05,6 от дружины Приморского края и до 2:54,3 от островитянок.

Не сложилась остросюжетная гонка и в юношеской эстафете. Команда Хабаровска лидировала на протяжении всей эстафеты, постоянно увеличивая свое преимущество с каждым этапом над сборными Сахалинской и Магаданской областей. Островитяне проиграли победителям в итоге 1:49,4, магаданцы — 3:58,0. Четвертой финишировала команда Якутии.

Серебряные медали получили сахалинцы Андрей Кирющенков, Дмитрий Глазунов, Владислав Смыков, Дмитрий Шубников.

Недолго радовались третьему месту лыжники Магадана. Судейская коллегия выявила факт нарушения правил на втором этапе Михаилом Пашниным. Дело в том, что спортсмен использовал лыжные палки большего размера, чем разрешено правилами соревнований. В результате команда Магаданской области была дисквалифицирована. Бронзовые медали увезли домой лыжники Якутии.

За четыре дня соревнований в активе сборной Сахалинской области по одной золотой и серебряной медали и две бронзы. Много это или мало? Ответ на этот вопрос должны дать тренеры и руководство школы олимпийского резерва. Замечу, последний раз сахалинские лыжники выигрывали эстафету на ДФО в 2020 году!

