В акватории Корсакова готовятся убрать последнее в этом году затонувшее плавсредство

Специалисты подрядной организации подготовили систему блоков и размыли грунт, накопившийся за годы внутри судна. Затем его вытянут на берег, чтобы разрезать и сдать на металлолом.

Это уже будет пятый по счёту «утопленник», утилизированный в корсаковской акватории в нынешнем году, рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области. В 2026 году планируется удалить из водной среды ещё шесть таких ржавеющих объектов. Работы ведут по федеральному проекту «Генеральная уборка», входящему в состав президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». Опираясь на него до 2030 года на островах намереваются поднять 24 «утопленника».

С 2022-го по 2024-й на Сахалине и Курилах удалили 72 затонувших судна при установленном плане 52 плавсредства, очистили около 50 тыс. кв. метров акватории.

Одним из самых заметных объектов в этом ряду стало китайское судно Xing Yuan в Холмске – после его утилизации на переработку сдали 1200 тонн металлолома. Средства от его продажи пошли в областной бюджет. Работы были непростыми, выполнялись в три этапа.

Сначала у застрявшего с декабря 2021 года возле набережной Холмска судна удалили элементы надстройки, затем – корпус выше ватерлинии. Последним и самым трудоемким этапом стало удаление подводной части. Изначально подрядчик выбрал нереализуемый метод удаления, из-за чего плановые сроки работ сдвинулись, а с исполнителя была взыскана неустойка. Также подрядчик привел в порядок прибрежную зону, задействованную для выполнения работ.

Сложностей добавило ещё одно обстоятельство – собственник Xing Yuan не предпринял никаких действий по его удалению из акватории портового города. По поручению главы области региональное правительство взяло организацию работ по утилизации затонувшего объекта на себя. Предварительно специалисты регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства совместно с транспортной прокуратурой и Сахалинской таможней провели комплекс мероприятий для вывода сухогруза из-под таможенного контроля, это был первый подобный опыт в России.

Сейчас на рассмотрении в арбитражном суде находится иск о возмещении затрат на утилизацию судна. Ответчиками выступают китайский судовладелец, американская страховая компания, Бюро претензий судовладельцев.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Фото предоставлено министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

