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В акватории морских портов продолжается подъём затонувших судов

Фото: https://mintrans.sakhalin.gov.ru/

Возле берегов островов планируют убрать 24 затонувших плавсредства.

В нынешнем году на островах продолжат освобождать море от пришедших в негодность и вредящих окружающей среде судов. Работы, как и прежде, включены в федеральный проект «Генеральная уборка».

Как рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, у нас в области утилизация такого хлама ведётся опережающими темпами. С 2022 года из акватории Сахалина и Курил было удалено 72 затонувших судна. От загрязнения очистились 50 тыс. кв. метров островной акватории. Вырученные от переработки металлолома деньги поступают в региональный бюджет.

В 2025 и последующие годы благодаря «Генеральной уборке» планируется очистить прибрежные воды от 24 плавсредств, отслуживших свой век.

За первый год реализации федерального проекта в нашей области подняли 4 судна, за второй – уже 30. В 2024 году специалисты удалили из акватории 38 проблемных объектов, а также приступили к утилизации иностранного судна Xing Yuan, которое село на мель у набережной Холмска в 2021 году.

Продолжение «Генеральной уборки» у берегов Сахалина и Курил предотвратит вред морской среде и повысит туристическую привлекательность островов.

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