В Александровск-Сахалинском губернатор встретился с жителями и помог решить ряд проблем

Главной темой встречи губернатора с жителями Александровска-Сахалинского стало качество и доступность медицинской помощи.

Пациенты пожаловались, что записываться к терапевту нужно минимум за 7-10 дней. А чтобы попасть на прием к узкому специалисту, приходится ждать несколько недель.

Глава региона рассказал, что в областном центре и южных районах Сахалина перешли на новую систему записи. Благодаря чему у врачей появилась возможность принимать на 30 процентов пациентов больше.

– С 17 марта к этой системе присоединился и Александровск-Сахалинский. Наладить работу необходимо за две недели. Мы стремимся к тому, чтобы человек мог попасть к терапевту за 2-3 дня. Мы взяли на контроль расписание каждого специалиста. Управляя этими данными, увеличиваем число свободных талонов, – сказал Валерий Лимаренко.

Александровцы также подняли проблему низкой доступности стоматологической помощи.

– У нас в городе невозможно вылечить зубы. Звоню в понедельник. Говорят: талонов нет, звоните через неделю. Очередь приходится занимать чуть ли не в 5 утра, – поделилась жительница Александровска-Сахалинского.

На встрече с главой региона пациентке помогли решить вопрос с прикреплением к поликлинике и отложить талон к стоматологу уже на следующий день.

– Если людей не устраивает качество стоматологической и других видов медицинской помощи, нужно разбираться. Для нас очень важна обратная связь с пациентами. После посещения медицинского учреждения человеку звонит телефонный робот и просит оценить по пятибалльной шкале качество и доступность помощи. Отзывы пациентов помогают нам принимать кадровые и организационные решения, – пояснил Валерий Лимаренко.

Жители Мгачи поинтересовались, как им получить стоматологическую помощь. Для сельчан медицина становится доступнее благодаря передвижным комплексам. Сельская администрация должна оповестить главврача районной больницы о потребности в том или ином виде помощи. На встрече стало известно, что во Мгачи стоматологический комплекс приедет 10 апреля.

Жителей Александровска-Сахалинского волновал также вопрос переселения из аварийного жилья. Как рассказал глава района Владлен Антонюк, в прошлом году жилищные условия улучшили 303 семьи. В этом году продолжается строительство трех двухквартирных домов. Готовы земельные участки под строительство двух многоквартирных домов и шести двухквартирных в райцентре, а также четырех двухквартирных в Хоэ.

На встрече прозвучала и тема ремонта дворов. В 2021 году капитально отремонтировали пять придомовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», обустроили семь детских площадок. На этот год выбрали три придомовых территории, которые отремонтируют благодаря проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». Ямочный ремонт охватит 18 дворов.

Глава региона также помог решить немало частных вопросов жителей Александровск-Сахалинского района. Пенсионер из райцентра рассказал, что ему требуется операция на коленном суставе. По поручению губернатора в течение трех недель пациенту проведут необходимое обследование и окажут высокотехнологичную медпомощь. Сельской учительнице помогут получить служебное жилье, а многодетной маме – оформить социальные выплаты.

За два часа общения с александровцами Валерий Лимаренко успел ответить на три десятка вопросов. По всем даны поручения и обозначены контрольные сроки исполнения.