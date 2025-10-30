В Александровск-Сахалинском погиб лебедь-кликун, а второй отказывается улетать

Один из двух краснокнижных лебедей-кликунов, отдыхавших в устье реки Большой Александровки, был найден мёртвым. Вторая птица остаётся на месте трагедии, отказываясь покидать погибшего сородича.

На месте происшествия работают специалисты лесничества, полицейские и росгвардейцы. Однако отловить и проверить состояние живого лебедя пока не удалось. Фонд защиты животных готов приютить раненую птицу. Тем временем орнитологи советуют убрать тушку погибшего лебедя, чтобы позволить выжившему свободно мигрировать.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства краснокнижной птицы.