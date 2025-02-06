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В Александровске-Сахалинском прошёл XVII открытый турнир по самбо

Фото "Поронайский вестник".

Его посвятили памяти одного из основателей этого вида спорта Василия Ощепкова.

На ковёр вышли юниоры из разных уголков Сахалина, а также из Приморья. Турнир показал зрителям напряжённую борьбу и спортивный азарт.

Хозяева площадки продемонстрировали достойный результат – 12 медалей различного достоинства, в том числе одну золотую. Самбист Макар Кузнецов, серебряный призёр турнира, получил приз «За волю к победе».

Не сильно отстали по количеству медалей от александровцев поронайские спортсмены, завоевав 10 наград, среди которых четыре золотые. Южно-Сахалинск и Ноглики также отметились на турнире, забрав домой 5 и 4 медали соответственно.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

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