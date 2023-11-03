В Александровск-Сахалинском районе де-юре ликвидировано село Владимировка

Такое решение приняли на своей сессии местные депутаты.

Фактически оно не существует с 2001 года. Раньше там жили работники леспромхоза, потом работы не стало и люди начали покидать отдалённое таёжное село.

Окончательно его расселили в начале нынешнего тысячелетия. Но в документах оно ещё продолжало существовать. Хотя к нему давно уже нет дороги, туда не подходят линии электропередачи и пр. Да и население не высказывало возражений по поводу ликвидации.

Теперь депутаты приняли окончательное решение.

Как сообщили в александровском городском собрании, процедура упразднения села не повлечет дополнительных расходов из местного бюджета.

Районные власти планируют передать земли, где стояла Владимировка, под территорию опережающего развития и таким образом создать стимул к развитию предпринимательства.

Антон Смоляков.