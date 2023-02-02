В Александровск-Сахалинском районе решили упразднить село Владимировка

Точнее, сделать это де-юре – ведь по факту его расселили в 2001 году. Раньше там жили лесозаготовители, потом, когда леспромхозы приказали долго жить, работы не стало. Люди стали оттуда уезжать. Содержать отдаленный населенный пункт стало накладно, поэтому сельчанам помогли перебраться в райцентр или на другие места жительства.

При этом Владимировка считается действующим населенным пунктом, хотя давно обезлюдела, а оставшиеся строения развалились. Такой вот нонсенс.

Исправить его и исключить из списка действующих село в александровской глубинке можно по решению областного парламента. Инициатива должна идти от районных властей. Чтобы все было законно, необходимо разобраться – остались ли на территории Владимировки чьи-то участки, объектыы капитального строительства и пр.

В местной администрации открыли горячую линию, она будет работать до 16 февраля. Телефон в Александровске-Сахалинском 8 (42434) 43-296.

Сергей Рябов.