В Александровске-Сахалинском бушует циклон

Повреждены кровли на нескольких зданиях, в том числе на школе и на политехническом центре.

По обломками кровли погиб один человек, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, упало 10 деревьев и 8 столбов линий электропередач.

Без света остались 13 населенных пунктов, 965 домов, 47 социально значимых объектов и 12 котельных. Здания больницы, школы-интерната, дома престарелых и котельные запитаны от резервных источников питания, запас топлива на семь суток. Теплоснабжение восстановлено, постепенно повышается температура теплоносителя в системе. В районе работает бригада «Сахалинэнерго».

Ситуация находится на особом контроле в правительстве области.

Идут восстановительные работы.

В район выехала совместная оперативная группа главного управления МЧС России по Сахалинской области и регионального агентства по делам ГО, ЧС и ПБ.

Также сюда направляется руководитель фонда капитального ремонта и заместитель министра ЖКХ области для помощи муниципалитету в ликвидации последствий.

Губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что поручил оказать помощь семьям погибших.