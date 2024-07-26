В Александровске-Сахалинском дороги после ремонта повышают статистику нарушений ПДД

В Александровске-Сахалинском недавно сделали ремонт дороги. Обновили асфальт, нанесли свежей белой краской разметку.

Автомобилисты уже приготовились сказать «спасибо», как вдруг обнаружили для себя массу неудобств.

Судя по высказываниям в социальных сетях, теперь ездить по городу, не нарушая Правила дорожного движения, невозможно. Из-за разметки. Отчего вдруг она после обновления представляет собой сплошную разделительную полосу, недоумевают водители? Из-за этого на центральной улице нет возможности заехать на парковку к магазину, почте или банку со встречной полосы, не пересекая сплошную, что является нарушением. На остальных улицах нельзя выехать из дворов, не отступая от дорожных правил. Также без нарушения не объехать припаркованный транспорт.

На запрос «Советского Сахалина» в александровской мэрии ответили, что разметка в городе нанесена согласно утверждённому проекту организации дорожного движения, он разработан специализированной организацией. Тут и подумаешь – может, автомобилисты много хотят? Или же проектировщикам не хотелось особо заморачиваться – просчитывать, где предусмотреть пересечения встречных полос для удобных поворотов?

Владимир Павлов.