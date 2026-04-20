В Александровске-Сахалинском открыли новый спорткомплекс и приступили к ремонту фасада школы

Исполнение ещё 13 поручений главы региона проверила команда «Губернаторского контроля» в Александровск-Сахалинском районе. Ревизоры осмотрели жилой фонд и социально значимые учреждения, а также получили обратную связь от жителей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В рейде участвовали сотрудники контрольного управления правительства Сахалинской области и активисты «Народного фронта». Как выяснили проверяющие, шесть поручений Валерия Лимаренко выполнены. Так, по просьбам жителей в районном центре открыт универсальный спортивный комплекс. Здесь созданы пространства для тренировок по разным направлениям – футболу, самбо, дзюдо. Четыре категории льготников занимаются бесплатно. Это участники проекта «Сахалинское долголетие», молодые мамы, ветераны СВО и члены их семей, планируют открыть отделение эстетической гимнастики. Большой популярностью среди жителей пользуется тренажёрный зал.

Команда «Губернаторского контроля» посетила школу № 1, где по поручению губернатора приступили к капитальному ремонту фасада. На сегодняшний день техническая готовность составляет 40%. Ревизоры рекомендовали подрядчику ускорить работы, чтобы уложиться в установленные сроки.

Контролёры побывали на горе Молодёжной, где обустроена единственная на севере Сахалина горнолыжная трасса. За последние несколько лет здесь установили канатную дорогу и без­опорную буксировочную дорогу для детей младшего возраста, приобрели снегоход и снегогенератор. Ежегодно именно в этом месте открывают сезон горнолыжники со всего региона.

На одной из встреч с населением главе области поступила просьба обустроить раздевалки для спортсменов рядом с трассой. Она тоже была выполнена.

— Горнолыжный спорт стал активно развиваться в районе благодаря губернатору. Мы имеем такой подъёмник, искусственное оснежение и условия, чтобы база располагалась именно на горе. Раньше дети переодевались в районе стадиона, потом их на снегоходах доставляли сюда. Уровень подготовки наших ребят высокий. Многие входят в сборную Сахалинской области, завоёвывают призовые места, – прокомментировала вице-мэр района Татьяна Бабаевская.