В Александровске-Сахалинском открыли скульптурную композицию в честь защитников Отечества.

На торжественном мероприятии увековечили подвиг воинов – участников Афганской войны, Чеченских кампаний и специальной военной операции.

Композиция, установленная на Аллее памяти, символизирует героизм и мужество наших сограждан, рисковавших жизнями ради защиты интересов России. Мэр района Владлен Антонюк подчеркнул важность памяти о подвиге и ответственность перед последующими поколениями сохранять уважение к героям.

В церемонии открытия приняли участие известные общественные деятели, в том числе заслуженный артист РФ Сергей Яровой, обратившийся к молодёжи с призывом помнить о героях и гордиться ими.

Елена КУЛИКОВА.