В альманах «Победители» войдут истории сахалинских героев СВО

Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области.

Новые тома будут посвящены сахалинским ветеранам вооружённых конфликтов второй половины XX века и современности.

На встрече с руководителями ветеранских организаций депутат Государственной Думы Георгий Карлов поделился идеей расширить тематику альманаха «Победители». Предыдущие десять томов были посвящены участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и освободителям Сахалина и Курил. Теперь в издание войдут истории участников событий на острове Даманском, войны в Афганистане, миссий в Африке и Сирии, операций на Северном Кавказе и специальной военной операции на Украине.

Работа над новым томом уже началась. Авторский коллектив планирует собрать материалы о земляках-ветеранах локальных войн и действующих участниках СВО в ближайшие месяцы.

— Память о защитниках Отечества всех поколений является фундаментом, на котором строится будущее нашей молодёжи. Этот проект соединяет прошлое и настоящее, показывая, что подвиг во имя Родины не имеет срока давности, — поддержал инициативу губернатор Валерий Лимаренко.

— Мы постараемся, чтобы сигнальный экземпляр одиннадцатого тома вышел по традиции к главному нашему празднику — 3 сентября. Это День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, — отметил Георгий Карлов.

