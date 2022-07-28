В Аниве гуляли казаки и корейцы. Гостям фестиваля достались триста пирожков с остринкой

Отдыхали по-семейному

В минувшие выходные Анива принимала V межнациональный фестиваль «В семье единой», который традиционно проводит общественная организация «Сахалинские корейцы». 23 июля мероприятие поддержали областная общественная палата и администрация Анивского округа.

В 11 часов на площади Ленина участники запели, запустили пароварки для приготовления пянсе. И вступили в борьбу друг с другом…

Зрители на фестивале не толпились, горожан в летний выходной больше занимали дачные хлопоты. Но анивскому празднику отсутствие толпы пошло только на пользу: анивчане и гости гуляли по-семейному — вместе с пожилыми родственниками и детьми. Так зрительская активность только оправдывала название мероприятия. В одном углу площади корейские борцы разложили ковер. В другой части женщины развернули целую батарею пароварок, чтобы дать желающим мастер-класс по приготовлению пирожка с мясом и капустой. Ради продукции пароварок я и приехал: в редакционном задании значились секрет пянсе и — самое интересное! — происхождение названия. Так что прочие места фестивальной площади первое время меня не интересовали. Но в какой-то момент все пошло не по плану.

Сразу признаю: единая семья в Аниве получилась идеально. Все участники фестивальной программы были разными, но по сахалинской традиции развлекались дружно — в концертной программе друг друга сменяли русские и корейские песни и танцы.

Смешались в кучу…

Вот у сцены ждут своей очереди пестрые казаки народного ансамбля «Воля»: женщины в ярких блузках и юбках, на мужчинах алые рубахи и штаны с красными донскими лампасами. Пожилой казак держит за лезвие сразу две шашки.

Рядом держатся другие казаки — эти в черных терских «черкесках» с желтыми даурскими галунами.

— Вы откуда?

— Из Березняков. Ой… Из Ключей!

Может быть, это сборный коллектив ключевского ансамбля «Ангара» и березняковского объединения «Патриот»? Или это заявленный в программе коллектив «Казачий всполох»?! Некогда уточнять, да это и не важно зрителям — всех слушали с удовольствием, дети пускались в пляс у сцены.

В двух шагах от казаков народная корейская забава — метание дротиков в кувшин. Русские мальчишки отправляют короткое копье в полет, промахиваются, пробуют еще раз.

Как рождается пянсе

— На одной сковородке я обжариваю лук, потом добавляю капусту, — Любовь Ким уверяет, что никаких секретов нет, приготовить пянсе может каждый, кто придет на мастер-класс. — Капусту не тушу, стараюсь именно обжарить. Затем добавляю подготовленный фарш, укладываю на тесто и плету косичку.

Я стараюсь запомнить движение пальцев повара, но безуспешно. Ничего, свое возьмем в этимологии названия!

— После того как косичка готова, нужно дать будущему пянсе немного отдох­нуть, расстояться, — объясняет важную стадию готовки Любовь Ким.

Обучение секретам корейской кухни — одно из направлений работы «Сахалинских корейцев». Участники мастер-классов обычно сами готовят фарш, но на фестивале решили использовать готовый, чтобы успеть накормить всю «единую семью» Анивы.

Любовь училась готовить пянсе самостоятельно, без уроков бабушки и мамы. Теперь ей ассистирует внучка — очень серьезная четвероклассница Николь — изящ­ная девочка с лиловыми прядками в волосах.

— Николь покажет анивчанам правильную лепку пянсе. Главное в нем — косичка, не каждый сможет ее плести!

23 июля организаторы решили угостить пирожками три сотни гостей фестиваля. На ближайший месяц эстафету паровых пирожков у Анивы примут Макаров и Поронайск. Надо бы тоже выбить командировку на север, может быть, там научусь плести косичку?!

Пянсе, пигоди, ванманду…

— На материке этот пирожок называется «пигоди», — Любовь Ким и ее кухонные коллеги переходят к имени сахалинского блюда. — В Корее — «ванманду». Сегодня пянсе в тренде: все следят за здоровьем, поэтому жареного мы не хотим, хотим только пареное…

… Мы беседуем у корейской кухни, а русский казачий ансамбль в это время затянул удалую кубанскую песню на украинском языке. И мои собеседницы пританцовывают под «Черноморец iде, черноморочку веде»…

Между сценой и кухней — столы, за которыми горожане выводят иеро­глифы, разрисовывают деревянные ложки и брелоки цветами лотоса, плетут узелки. Это еще одна серия мастер-классов — уже от института филологии и языкознания СахГУ.

Специалисты вуза объяснили: узелковое плетение, которому учат анивчан, называется «медып». В корейской традиции плетение не передает информацию в отличие от узелков индейцев. Медып выполняет чисто декоративную функцию. А цветок лотоса — популярный буддийский символ.

Кореевед Инна Корнеева, кандидат филологических наук, подсказывает, где прячутся корни слова пянсе и почему на материке пирожки называют иначе. Кухней этого народа занимается Мария Осетрова, старший научный сотрудник Центра корейских исследований РАН. Ее и следует пытать о правильном названии парового пирожка. Беру на заметку…

Как бороться с корейцами?

На борцовском ковре сошлись желающие испытать себя в национальной борьбе ссирым. Под лихие песни казаков, не обращая внимания на воздушные танцы корейских ансамблей из Южно-Сахалинска и Корсакова, борцы надевают тканевые повязки на пояс и бедро, по сигналу судьи встают в стойку и в короткой схватке валят соперника.

Коснулся третьей точкой земли — побежден.

В одном из поединков рослый крепкий кореец сошелся с азиатом, национальность его на глаз не определить: алтаец? киргиз? бурят? Пока я гадал, из какого народа вышел этот сахалинец, мощный кореец ловко оторвал оппонента от земли, бросил…

— Вы кто по национальности? — спрашиваю побежденного и двух его болельщиков.

— Тувинцы.

На ковре состязались и девушки: парочка невельчанок только что обсуждала тактику спортсменки из Южно-Сахалинска. И тут же подруг ставят одну против другой. Девушки смеются, но подчиняются выбору жюри.

Ради русских жертвуют разнообразием

Межнациональные фестивали «В семье единой» — сахалинская традиция, этот праздник уже пятый в нашей области.

— Обычно мы проводили фестивали за счет грантовой поддержки, — признается Оксана Пак, президент региональной общественной организации «Сахалинские корейцы». — Но в этом году идет спецоперация на Украине, поэтому мы все организовали за свой счет. Чтобы показать стране, что от России себя не отделяем.

О любви к России говорил и директор центра просвещения Республики Кореи в Сахалинской области И Бен Ель. Через переводчика он объяснил, что по возвращении домой из-за визовых ограничений на родине быстро набирает лишний вес. И тогда пляшет русские танцы, это помогает привести массу тела в норму. Пянсе он любит, но в Корее их готовят по-другому: с непривычными сахалинцам начинками. Например, с горохом. А южнокорейское название «ванманду» переводится как «королевский пельмень».

— У нас пянсе классические — с кимчой или капустой. На острове в основном русское население, поэтому мы отказались от разнообразия, — комментирует ассортимент начинок Оксана Пак. — А дома мы можем сделать пянсе с фасолью или горохом.

Досталось всем!

Пока я выяснял тайны пянсе у филологов, организаторов и южнокорейского культработника, кухонный мастер-класс закончился и анивчан угостили пирожками.

Но на борцовском ковре сахалинцы раззадорились так, что тягали друг друга за пояса даже после концертной программы.

В хорошей семье победа одного — достижение общее. Но все-таки отмечу тех, кто взял условное «золото» в борцовских схватках: лучшими стали невельчанка Диана Солдатова, ее земляки Михаил Гоков и Максим Тарасюк. В возрастной группе старше 18 лет одолел соперников Александр Ким из Анивы — не иначе помогла родная земля?

Сахалин всегда славился тем, что здесь легко и просто уживались самые разные народы — на острове живут представители более чем 100 национальностей. Но пятому фестивалю Анива придала свой колорит: и концерт, и занятия каллиграфией, и спортивные соревнования прошли в этом городке как настоящий праздник большой и дружной семьи.

Николай ШЕЛЕПОВ.

P. S.

Редакция связалась с корееведами из Петербурга и Владивостока, они раскрыли журналистам секреты происхождения слов «пянсе» и «пигоди». В ближайших номерах редакция опубликует вполне авторитетные мнения. Кстати, ни одна газета в России этим вопросом еще не задавалась.