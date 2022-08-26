В Аниве сожгли недавно установленный сетчатый контейнер для раздельного сбора мусора

Инцидент произошел на площадке в районе улиц Рябинова, Зеленая, Эстакадная, сообщили в анивской мэрии.

Пожарные емкость потушили, полиция ведет розыск злоумышленников. Местным властям приходится констатировать – подобные инциденты происходят с завидной регулярностью.

Кроме пожара в сетчатом контейнере, на одной из мусорных площадок жители перевернули бак, полностью выгорели емкости в селе Петропавловское. А в Мицулевке просто разобрали мусоросборочную площадку и выкрали баки.

За год в среднем на замену контейнеров из районного бюджета тратится более миллиона рублей – это налоги жителей муниципалитета. Такое безответственное поведение жителей стопорит вывоз отходов по графику. А еще тормозит мусорную реформу в целом.

Эдуард Самойлов.

Фото предоставлено администрацией Анивского района.