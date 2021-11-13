В Аниве завершается строительство детской школы искусств

Хорошая новость из Анивы: строители заверили, что здание новой детской школы искусств готово на 70 процентов и должно принять юных посетителей уже в начале следующего учебного года.

Как это будет выглядеть

Интересное архитектурное решение проектировщики применили к входной группе. Крыльцо с широкой галереей, его можно использовать в качестве эстрады при проведении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе перед школой.

На первом этаже откроются малый (на 105 мест) и большой (на 350 мест концертные залы, а также классы, костюмерные, артистические, театральные, плюс технические помещения.

Второй этаж выделен под классы живописи и рисунка, истории искусств, компьютерной графики, обжига глины, хореографии и скульптуры. Здесь же расположатся фондохранилище и административные помещения.

Третий этаж целиком посвящен музицированию и пению. Здесь разместят классы для занятий по теории музыки, музыкальной информатике, а также классы по направлениям духовые, клавишные и струнные инструменты, народного и академического пения, хоровой и класс камерного оркестра.

Ударно-духовая «добавка»

На днях на объекте побывала представительная команда проверяющих во главе с губернатором Валерием Лимаренко. Глава региона отметил высокие темпы строительства, но подчеркнул, что обязательно нужно следить за качеством работ, оно не должно страдать.

Исполняющая обязанности главы Анивского района Светлана Швец отметила социальную важность объекта. После того как старое, аварийное здание демонтировали, отделения ДШИ оказались разрозненными. Юные таланты вынуждены заниматься в трех зданиях, это очень неудобно.

— Мы вышли с предложением в министерство культуры региона ввести новое направление по ударно-духовым инструментам. Интерес к этому стал возрастать на Сахалине, как только в регион начали регулярно приезжать военные оркестры – участники фестиваля «Спасская башня». Поддержку уже получили, — сообщила Светлана Швец.

Планируется, что новая детская школа искусств примет учащихся не только из Анивского, но и других районов. Равно как и новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). На этом объекте полным ходом идут внутренние отделочные работы, монтируют водопровод и электрику.

ФОК содержит гимнастический зал, рассчитанный на 20 человек, с сопутствующими помещениями, а также детский плескательный бассейн на 6 детей, большой оздоровительный бассейн на 48 человек. Предусмотрена и трибуна на 90 мест. Желающие смогут посетить тренажерный зал, рассчитанный на 40 человек. Сдача в эксплуатацию запланирована на лето 2022 года.

Второе дыхание луговского долгостроя

Многих волнует вопрос, как продвигается строительство другой, не менее долгожданной детской школы искусств – в планировочном районе Луговое. Объект многострадальный, стройка уже давно должна была завершиться, но пока о финише говорить еще рано. Начинал строительство один подрядчик. Он допустил серьезный брак, потребовалось все сносить и переделывать заново. Для этого потребовались конкурсные процедуры… Словом, дело затянулось. Вот какую информацию предоставили в мэрии областного центра.

На объекте строительства детской школы искусств в Луговом завершаются работы по восстановлению конструкции цокольного этажа. Сейчас проводится армирование железобетонных лестниц. Ориентировочный срок окончания работ на цоколе — 15 ноября.

Следующий этап — проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации на продолжение строительства объекта. Подрядчик будет определен в начале 2022 года. Планируемый срок на выполнение строительно-монтажных работ: с марта 2022-го по ноябрь 2023-го годов.

Ярослав САФОНОВ.