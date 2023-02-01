В Анивском районе ЧП на газовых сетях

В селе Троицкое Анивского района 1 февраля отключили две котельные, обеспечивающие его теплом.

Это необходимо для устранения утечек газа. Их обнаружили диспетчеры АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», сообщили в Анивской администрации.

Для восстановления нормальной работы потребовалось так же отключить свыше 800 абонентов газовой сети в 50 жилых домах, присоединенных к старой ветке сельского газопровода.

Без тепла остается местный детдом, его переводят на автономное отопление.

Владимир Павлов.