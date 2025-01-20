Вторник, 21 января, 2025
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В Анивском районе на дорогах оцифровали крышки люков

Фото: https://aniva-utro.ru/

Теперь они снабжены датчиками, которые сообщают диспетчеру коммунального предприятия, если кто-то без разрешения открывает люк. Специалист сразу видит, в каком месте появились нарушители.

В первую очередь умные системы поставили возле детских площадок и мест массового скопления людей.

Анивская администрация стала первой в области, решившейся ввести такую инновацию. Польза очевидна – цифровой контроль позволяет оперативно предотвращать трагедии, которые может принести открытый колодец. Система также предупреждает о подтоплении канализации.

Подобные наработки, рассказали в мэрии района, можно использовать в сельском хозяйстве, производстве и добывающей промышленности, одним словом, везде, где есть мобильная связь.

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