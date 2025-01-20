В Анивском районе на дорогах оцифровали крышки люков

Теперь они снабжены датчиками, которые сообщают диспетчеру коммунального предприятия, если кто-то без разрешения открывает люк. Специалист сразу видит, в каком месте появились нарушители.

В первую очередь умные системы поставили возле детских площадок и мест массового скопления людей.

Анивская администрация стала первой в области, решившейся ввести такую инновацию. Польза очевидна – цифровой контроль позволяет оперативно предотвращать трагедии, которые может принести открытый колодец. Система также предупреждает о подтоплении канализации.

Подобные наработки, рассказали в мэрии района, можно использовать в сельском хозяйстве, производстве и добывающей промышленности, одним словом, везде, где есть мобильная связь.