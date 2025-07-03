В Анивском районе оползень частично перекрыл русло нерестовой реки

Есть опасения, что из-за дальнейшего сползания грунта может серьёзно пострадать экосистема.

Участники заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, прошедшего в районе, пришли к выводу о необходимости регулярного мониторинга состояния горных склонов и русла реки. Анивская администрация направила обращение в региональное министерство экологии и устойчивого развития.

Вот как прокомментировал «Советскому Сахалину» ситуацию один из участников этого заседания, ведущий научный сотрудник и директор сахалинского филиала геологического института, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Генсиоровский:

– Оползень сошёл примерно в 4 км к югу от села Огоньки, недалеко от слияния рек Лютога и Несчастье. Здесь расположена старая, ныне не действующая дорога в Огоньки ещё японской постройки. По предварительным оценкам, объём оползня оценивается примерно в 100 тыс. кубометров. Это не так много, на Сахалине есть куда более масштабные оползнеопасные места с объёмами оползней в несколько миллионов кубометров. Например, в Макаровском районе.

В данном случае обошлось без влияния человека, причины подвижки грунтов сугубо природные. Обычно это происходит в связи с переувлажнением грунтов. И здесь процесс могли запустить подземные воды – существенных осадков не было.

Местность мне хорошо знакома. Со времён губернаторства Карафуто кое-где сохранились бетонные подпорные стенки – очевидно, японцы укрепляли склоны при строительстве дороги, опасаясь вот таких разрушительных явлений.

Велика ли опасность для человека и его хозяйственной деятельности? Мой ответ – нет. Дорога не используется, нерестилища лососей если и пострадали, то, как нам сообщил специалист-ихтиолог Сергей Макеев, незначительно. Река может скорректировать своё русло. Гораздо большую опасность могут нести попытки прочистить прежнее русло, выбрать грунт – это может спровоцировать продолжение схода оползня. И вот это уже будет явление не столько природного, сколько антропогенного характера.

Николай ПИТЕРСКИЙ.