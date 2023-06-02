В Анивском районе отопительный сезон завершат 5 июня

Соответствующее распоряжение подписано главой МО.

Как сообщили в мэрии, поскольку среднесуточная температура воздуха держится на уровне выше плюс 8 градусов пять суток подряд, снабжение теплом должно закончиться в этот срок. Отключения начнутся с полуночи, 5 июня.

Для управляющих компаний начнется отсчет подготовки к новому отопительному сезону – это промывка и опрессовка систем в домах и пр. Анивская администрация рекомендует жителям согласовывать ремонтные работы на системах отопления с управляющими компаниями, чтобы избежать коммунальных аварий.

Владимир Павлов.