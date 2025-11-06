В Анивском районе подсчитывают ущерб от масштабного пожара на свинокомплексе «Мерси Агро Сахалин»

Как сообщили в единой диспетчерской службе отдела по делам ГО и ЧС муниципалитета, сигнал о возгорании поступил в эту службу в десятом часу вечера 5 ноября. Тотчас же были оповещены руководящий состав администрации района, все оперативные службы. В тушении пожара приняли участие 17 огнеборцев и 4 автоцистерны. Горел ангар свинокомплекса размерами 115 на 30 метров. Очаг возгорания был локализован в одиннадцатом часу вечера, открытого горения в это время уже не было. По предварительным оценкам, площадь очага возгорания составила 3500 квадратных метров.

На утро 6 ноября все основные мероприятия по пожарной части были выполнены, продолжалось наблюдение, чтобы не допустить повторных возгораний. При тушении у огнеборцев не возникало проблем с заправкой водой автоцистерн, вся необходимая инфраструктура на предприятии имеется.

Местные жители обратили внимание на то, что во время пожара валил густой черный едкий дым, и предположили, что горели сэндвич-панели, которыми были утеплены стены ангара, обшитые листовым металлом.

К месту происшествия по горячим следам прибыли представители районной власти, работники ЖКХ, единой диспетчерской службы. Происшествие не осталось без внимания и региональных властей – вскоре на территорию свинокомплекса прибыли глава региона Валерий Лимаренко, министр сельского хозяйства и торговли Инна Павленко, руководство регионального управления МЧС. Изначально сообщалось о гибели в огне и дыму 300 свиней, позже данные были уточнены: погибло около 1500 животных, почти треть из которых – из маточного стада.

По оценкам министра Инны Павленко, на восстановление производства потребуется девять месяцев. Потери предприятия в мясе составили 15 проц.

Региональная прокуратура поставила на контроль установление причин возгорания. По линии этого ведомства проводится проверка, по итогам которой получит оценку соблюдение уполномоченными органами требований законодательства, регулирующего пожарную безопасность на производственном объекте. В случае установления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Справка

ОАО «Мерси Агро Сахалин» специализируется на производстве охлажденной свинины и разнообразной продукции из него, включая деликатесы и копчености. Предприятие также поставляет мясо другим сахалинским переработчикам и торговле, а также снабжает мясными продуктами социально значимые учреждения: больницы, школы, детские сады, реабилитационные центры. Руководство компании подчеркивает, что 43 проц. охлажденной свинины, которую потребляют жители Сахалина и Курильских островов, производится «Мерси Агро Сахалин». Свинокомплекс предприятия занимает площадь в 53 гектара. Производственная мощность компании оценивается в 62 тыс. голов свиней в год.

Николай ПИТЕРСКИЙ.