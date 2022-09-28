В Анивском районе поменяли в два раза больше асфальта во дворах

В Анивском районе отремонтировали асфальта во дворах в два раза больше, чем планировалось – общая площадь замененного покрытия составила более 4 тысяч квадратных метров вместо намеченных 2 тысяч.

Новая одежда появилась в 55 дворах.

– Это стало возможным благодаря дополнительной финансовой поддержке из областного бюджета, – рассказал ведущий консультант отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации округа Вячеслав Ларин.

Сам ремонт стал частью программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В Аниве и населенных пунктах района ремонт дворов начали с первого месяца лета. Перед этим сотрудники местной администрации сделали учет поврежденных участков. Активность проявили и сами жители округа – через социальные сети, при помощи платформы обратной связи «Решаем вместе» специалисты получали информацию, что называется из первых уст, о проблемных местах.

На 2023 год также намечается провести ремонт территорий, не вошедших в список года нынешнего. Запланированный объем – не менее 2000 квадратных метров асфальтового покрытия.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Фото предоставлено администрацией Анивского городского округа.