В Анивском районе появится четыре газовые котельные

Строить их по концессионному соглашению будет «Сахалинская теплоснабжающая компания».

Новые объекты строят взамен ныне действующих, в нынешнем году они появятся в Аниве, сёлах Таранай и Троицкое, рассказали в местной администрации. В последнем уже развернули стройплощадку, скоро туда поступит оборудование.

Все котельные смогут работать как от сетевого газа, так и от дизельного топлива, оно будет резервным на случай непредвиденных ситуаций и повысит надежность теплоснабжения. Всё оборудование – российского производства. В каждой котельной установят по четыре котла. Три из них будут находиться в работе, а один в резерве.

Газификация в Анивском районе становится всё масштабнее. По данным мэрии, в селе Мицулёвка, например, с начала года 32 семьи уже обогревают своё жильё с помощью голубого топлива. В скором времени к сельскому газопроводу подключатся ещё три дома. Жители быстро ощутили, что отопление природным газом даёт ощутимую экономию по сравнению с углём.

Следующий на очереди населённый пункт – село Огоньки, за него планируются взяться со следующего года и заменить угольную котельную на газовую.