В Анивском районе появится многофункциональный логистический центр

Он станет хорошим подспорьем для бизнеса. Его оборудуют современными технологиями для обработки, перевозки, хранения и учёта грузов. На предприятии, которое расположится в селе Троицкое Анивского района и займёт примерно 40 га площади, будет создано 250 рабочих мест.

Официальный старт строительству дал губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона отметил, что с запуском логистического центра на Сахалин смогут зайти федеральные торговые сети, которые будут предлагать широкий ассортимент товаров по более доступным ценам. Не останутся в стороне и сахалинские предприятия – современные складские мощности помогут повысить эффективность их работы. Всё это будет на пользу потребителям и островной экономике.

Сдать первую очередь – складские помещения класса А и производственные помещения площадью порядка 14 тысяч квадратных метров – должны уже во втором квартале 2025 года.

К этому же времени планируется создать первое на Сахалине производство изделий из переработанного картона мощностью более 10 млн изделий в год. Производственная линия для нового завода уже закуплена.

На территории центра планируется построить также фондохранилище для различных ценностей. Там будут созданы особые условия для хранения музейных экспонатов, предметов искусства, архивных документов, библиотечных фондов. Это даст возможность привозить больше выставок из ведущих музеев России и не только.

Для строительства логистического центра выбрано крайне удачное место. Объект расположится на оптимальном расстоянии от основных потребителей – на перекрёстке дорог, соединяющих Корсаковский, Анивский, Холмский и Невельский районы. А новая объездная дорога, которая пройдёт в непосредственной близости от логистического центра, соединит его с федеральной трассой Южно-Сахалинск – Оха. Благодаря этому доставка грузов в районы Сахалина станет более удобной и быстрой и в целом увеличится грузопоток между островным регионом и материком.

Ещё один существенный момент – реализация этого проекта, как и строительство агропромышленного парка с оптово-распределительным центром, который войдёт в строй в нынешнем году (о нём «Советский Сахалин» рассказывал в материале «Островные закрома стратегического значения» в номере от 30 июля), позволит вывести из оборота старые обветшавшие склады и повысит уровень продовольственной безопасности.

Владимир ПАВЛОВ.