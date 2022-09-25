В Анивском загсе созданы условия для регистрации брака мобилизованных сахалинцев

Сегодня сотрудники Анивского загса зарегистрировали брак пяти пар. На очереди ещё еще две пары молодоженов — жители Углегорска, Анивы, Холмска и Южно-Сахалинска.

«Администрация Анивского района помогает в организации процесса. Отпрашивает будущего супруга у командира, подбирает время регистрации, сопровождает его в загс, помогают с фотосессией. Настроение у всех хорошее, боевое», — рассказала мэр Анивского района Светлана Швец.

Помимо регистрации брака сотрудники загса помогают в оформлении документов на отцовство. Такая услуга оказывается тем мобилизованным, которые не успели привести их в соответствие ранее, сообщает пресс-служба регионального правительства.