В Астане прошла церемония открытия матча за мировую шахматную корону, в котором россиянин Ян Непомнящий встретится с китайцем Дин Лижэнем. Призовой фонд – 2 млн евро, победитель получит 60% от суммы.

Почетный гражданин Александровск-Сахалинского городского округа Владимир Равдугин – личность, широко известная не только на острове. Его жизнь посвящена педагогике, образованию, краеведению, туризму, альпинизму, спорту,...
Об авиакатастрофе, произошедшей в феврале в районе областного центра, «Советский Сахалин» уже писал.
Вертолет «Robinson R44» с пилотом и супругами из Хабаровска на борту выполнял полет к пику Чехова и… разбился на...
Доплавались до медалей
Сахалинские спортсмены стали обладателями трех медалей международных соревнований по зимнему плаванию «Кубок содружества».
Старты прошли в Бресте и собрали более 100 любителей моржевания...
Организаторы Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» объявили финалистов третьего сезона проекта. В шорт-лист попали 25 участников, среди которых есть сахалинский проект «Велостимул».
«Велостимул»...