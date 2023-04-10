В Астане прошла церемония открытия матча за мировую шахматную корону, в котором россиянин Ян Непомнящий встретится с китайцем Дин Лижэнем. Призовой фонд – 2 млн евро, победитель получит 60% от суммы.

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