В августе 1945-го: хроника Победы фотокора Григория Соколова

В сахалинских СМИ в послевоенные годы работало немало наших коллег, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и участвовали в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. В год 80-летия Великой Победы мы решили рассказать об этих замечательных людях — истинных патриотах, которые внесли неоценимый вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, а позже в развитие островной журналистки.

Среди них – легендарный фотокорреспондент, участник боев за освобождение Южного Сахалина Григорий Петрович Соколов. Он оставил после себя яркую фотолетопись событий, происходивших на наших островах в 1940-е – 1960-е годы, и чем дальше от нас та эпоха, тем ценнее его снимки. Наш коллега награжден благодарностью Сталина, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945», орденом Отечественной войны II степени.

Дивизионный фотограф

История жизни автора фронтовой фотохроники августа 1945-го уже была рассказана сахалинскими журналистами на страницах газет, добротно составлена известным историком и архивистом Александром Костановым, а бесценные реликвии – цифровые копии фотографий Григория Соколова с его краткими комментариями бережно хранит Государственный исторический архив Сахалинской области. Отдельные снимки широко известны сахалинцам и стали классикой, их публиковали неоднократно, зачастую без ссылки на авторство.

Григорий Соколов родился 17 февраля 1915 года в селе Чесноково Михайловского района Амурской области в семье крестьян-бедняков, в 1930 году по вербовке переехал с родителями на Северный Сахалин. Жили трудно, отец Петр Петрович Соколов работал станковым на лесопильном заводе в Александровске-Сахалинском, мать Нонна Егоровна – прачкой в 52-м морском погранотряде. Григорий, окончивший начальную школу, с пятнадцати лет там же, в погранотряде, трудился в подсобном хозяйстве огородником, пастухом, свинарем. Работа была нелегкая, и однажды юноша тяжело заболел. После выздоровления командование предложило ему более легкое занятие, так он стал учеником фотографа спортивного общества «Динамо». Вскоре фотография стала для него не просто увлечением, а настоящей страстью, и, как оказалось, определила его дальнейшую судьбу.

В семье кроме Григория было еще четверо детей, и в 23 года в поисках лучшей доли он уехал на Кавказ в город Орджоникидзе, где в артели «Прогресс» работал ретушером, потом некоторое время жил в Казахстане, в городе Джамбул. Но в 1941-м вернулся на Сахалин, откуда и был призван в ряды Красной Армии. Сразу на фронт не попал, служил фотографом в политотделе дислоцированной на Северном Сахалине 79-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор Иван Павлович Батуров. Штаб дивизии находился в селе Оноры, недалеко от государственной границы между СССР и Японией, пересекавшей остров по 50-й параллели.

Война крупным планом

С 11 по 25 августа 1945 года части 79-й стрелковой дивизии, входившей в состав 56-го стрелкового корпуса, сыграли главную роль в проведении Южно-Сахалинской наступательной операции. В эти дни жарких боев и стремительных марш-бросков военный фотокорреспондент Григорий Соколов находился в самой гуще событий: в рядах наших атакующих бойцов, в окопах, медсанбатах, на марше, в лагере военнопленных, в небольших японских городах и деревнях, куда только что вошли советские солдаты.

Лишь малая часть снимков, сделанных им в те две недели, была опубликована в газете 2-го Дальневосточного фронта «Тревога» и дивизионной газете «За Советскую Родину». Но Григорий Соколов успел запечатлеть для истории сотни эпизодов Южно-Сахалинской наступательной операции. Он героически выполнил свой долг и сделал, пожалуй, главное дело своей жизни: оставил потомкам самые достоверные свидетельства о последних днях Второй мировой войны.

Вот выписка из приказа от 7 сентября 1945 года о награждении рядового батальона связи, старшего сержанта Григория Соколова медалью «За боевые заслуги»: «На протяжении всего периода боевых действий большую часть своего времени находился на переднем крае, по поручению командования делал фотоснимки отличившихся в боях бойцов для многотиражных газет и оформления истории корпуса».

Жизнь и творчество Григория Соколова на протяжении тридцати с лишним лет были связаны с островным краем. Надо сказать, что по воспоминаниям сослуживцев, в частности, военного корреспондента газеты «Тревога» и впоследствии известного сахалинского историка-краеведа и журналиста Алексея Николаевича Рыжкова, Григорий не был «пишущим» журналистом. Сказывалось отсутствие систематического образования, которое крестьянский паренек из глухой деревни получить не имел возможности.

В народе таких называют самородками. В 1946-1947 годах он как внештатный корреспондент сотрудничал с редакциями газет «Тревога» и «Советский Сахалин». В марте 1947-го был принят фотокором в штат «Советского Сахалина». В этом же году редакция переехала из Александровска в Южно-Сахалинск.

Журналисты «Советского Сахалина» вспоминают, что, заполняя личный листок по учету кадров, Григорий Петрович написал: общий стаж его службы в Красной Армии 5 лет. Последняя должность – дивизионный фотограф.

Гордость «Советского Сахалина»

Почти два десятилетия бывший военный фотокорреспондент работал в редакции главной на то время областной газеты. Часто бывал в командировках, откуда привозил яркие фоторепортажи о земляках, строивших мирную жизнь на островах. О том, как Григорий Петрович относился к работе, говорят два примечательных заявления, которые хранятся в его личном деле.

Одно написано на имя редактора газеты «Советский Сахалин» В. И. Парамошкина и датировано 9 мая 1958 года: «Председателем облисполкома Л. И. Кузиком мне поручено изготовить большой альбом, в котором показать всю историю Сахалина и Курильских островов со дня открытия до сегодняшних дней. Альбом будет подарком для китайской провинции Хэйлунцзян. В связи с коротким сроком изготовления этой большой работы прошу вас дать мне на месяц отпуск без содержания с 12 мая по 12 июня 1958 года». Резолюция редактора: «В счет отпуска отпустить на месяц».

Второе заявление Соколова адресовано редколлегии газеты: «На протяжении нескольких лет я занимаюсь подбором исторических и современных снимков для альбома «История Сахалина». В основном работа идет к концу. Остается одна из сложных работ – оформить все в альбом. Для этого потребуется много труда. Прошу редколлегию предоставить мне возможность закончить эту работу, дать мне месяц очередного отпуска. 16 июня 1958 года». Резолюция редколлегии: «Предоставить отпуск Г. Соколову».

Надо помнить, что в те времена технический процесс изготовления фотоснимков действительно отнимал много времени и требовал особого мастерства, которым наш коллега владел в совершенстве. Его снимки экспонировались на многих фотовыставках, в том числе, в Центральном музее Вооружённых Сил СССР в Москве и областном краеведческом музее в Южно-Сахалинске. Имя этого удивительного человека было хорошо знакомо читателям областных газет, систематически публиковавших его талантливые фоторепортажи, подборки, фотопортреты и другие материалы. В объективе фотографа – строительство зданий, меняющийся на глазах облик сахалинских городов, шахты и фабричные цеха, местные пейзажи и, конечно, люди разных профессий и разных возрастов – от Героев Социалистического труда до воспитанников детского сада.

Жена Мария Семеновна подарила супругу двоих дочерей. Прожив больше 30 лет на острове, в 1968 году семья Соколовых переехала в Крым. Свою летопись героических дней он бережно хранил в личном архиве, ведь большинство фронтовых фотографий Соколова никогда не публиковались. В последние годы жизни, предчувствуя, что рано или поздно архив вернется на остров, он аккуратнейшим образом заворачивал негативы в тонкую бумагу, наклеивал на конверты (а их около 500!) миниатюрные, в размер фотокадра контрольные снимки, облегчив таким образом работу будущим исследователям.

Григорий Петрович умер в 1994 году в Симферополе, не дожив год до своего 80-летия.

Фронтовой архив Соколова

После смерти его творческое наследие перешло к дочерям Алле Григорьевне и Людмиле Григорьевне. Они бережно хранили семейную реликвию, но в 2007 году по просьбе известного сахалинского краеведа Сергея Федорчука согласились передать негативы отца в областной государственный исторический архив. Спонсорскую помощь в приобретении и доставке бесценного груза оказал островной предприниматель Игорь Пищаев. Значение этой находки для исторической науки переоценить невозможно, ведь обнаружить в наши дни хорошо сохранившийся архив фронтового фотокорреспондента – редчайшая удача!

После первичной обработки коллекции были созданы цифровые копии массива фотодокументов. Снимки Григория Соколова о Южно-Сахалинской наступательной операции 1945 года оказались единственными в своем роде. По данным историков, уцелевшие кадры помогли стереть часть «белых пятен» тех событий.

Архивисты выполнили трудоемкую работу: составили описание снимков, все негативы на специальном приборе прошли процедуру увлажнения особыми растворами. Это было необходимо, чтобы пленка не утратила гибкость, не потрескалась и не потеряла ценную информацию.

203 фотодокумента Г. П. Соколова были опубликованы в фотоальбоме «Последние залпы Великой войны» в 2010 году, а около 300 работ вошли в альбом «Мы строим наше счастье», изданный в 2019-м. Пожалуй, самая ценная часть этой коллекции – около 400 негативов, сделанных в 1945 году, в том числе, непосредственно во время боевых действий 79-й стрелковой дивизии и 214-й отдельной танковой бригады, осуществлявших штурм Харамитогского укрепрайона.

Порой подлинность репортажных снимков (а у Соколова они профессиональные, отличного качества) говорит о той войне больше, чем официальные документы или художественные произведения. Лица с пожелтевших фотографий как нельзя правдивее расскажут о победе, доставшейся нам с таким трудом, и о людях, вынесших четыре года тяжелейших испытаний.

А мы, их потомки, с неизбывной благодарностью будем помнить Григория Петровича Соколова – героического фотокорреспондента, сумевшего сохранить для нас живые эпизоды важнейших событий сахалинской истории.

