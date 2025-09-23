В авиакассах появились билеты от Охи до Хабаровска на четвёртый квартал

Продажу открыла авиакомпания «Аврора» на период с 26 октября по 31 декабря с. г.

Самолёты по маршруту Оха – Хабаровск – Оха будут будут летать по средам и субботам, сообщили в региональном минтрансе. Стоимость билета – 5843 рубля. Полёты, как и раньше, выполняют воздушные суда DHC-8.

Информация о продаже билетов в 2026 году будет объявлена дополнительно.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», в контакт-центре по телефону 8-800-250-49-88, а также в агентствах авиакомпании. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

Сергей РЯБОВ.