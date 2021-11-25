В банках островной области всплыли фальшивые купюры

Как сообщили в Южно-Сахалинском отделении Дальневосточного главного управления Банка России, в нынешнем году выявлено уже два десятка поддельных банкнот в основном крупных номиналов.

Анализ показал, что, как и раньше, наиболее популярны у фальшивомонетчиков купюры достоинством 5000 рублей. С начала года таких фальшивок выявили 10, в 2020-м за аналогичный период их было 11. Увеличилось вдвое и число фальшивых купюр номиналом в 1000 рублей. Фальшивые банкноты в 2000 рублей, наоборот, теперь встречаются реже.

Рассмотреть на просвет и определить на ощупь

Специалисты Центробанка в этой связи выработали рекомендации жителям области. Особого внимания заслуживают банкноты номиналом 5000 рублей с серийными номерами бв 478****, бм 775****, вм508****, вм 588****,вм 478****, хт 775****. Звездочки в этом списке обозначают любые цифры.

Как людям самостоятельно проверить подлинность купюры? На просвет можно увидеть на бумаге водяные знаки, защитную нить, а также микроперфорацию. Надпись «Билет Банка России» на настоящей купюре рельефна, ее можно определить на ощупь.

Дмитрий Елькин, начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций регионального отделения Центробанка, рекомендует также обратить внимание на другие признаки. Если посмотреть на банкноту под острым углом, будут видны буквы «РР». Изображение может становиться темным или светлым в зависимости от угла наклона купюры. Фальшивые банкноты такими свойствами не обладают.

Более подробно о степенях защиты и признаках подлинности денежных знаков Банка России можно узнать на сайте регулятора, в мобильном приложении «Банкноты Банка России» и на сайте https://www.fincult.info/.

Кроме того, можно отнести подозрительную банкноту в любой коммерческий банк, там бесплатно сделают экспертизу.

«Танцующие» цифры

Признаки подлинности для банкнот в 5000 рублей (на примере банкноты модификации 2010 года):

1. Переливающийся герб Хабаровска: при наклоне купюры по нему перекатывается яркая блестящая полоса.

2. Дополнительный водяной знак — портрет Н. Н. Муравьева-Амурского.

3. Переливающаяся защитная нить на лицевой стороне: при наклоне банкноты отдельные цифры числа 5 000 «пританцовывают».

4. Красные и зеленые муаровые полосы на однотонном поле, заметные при наклоне.

5. Микроперфорация, которую видно на просвет: ниже герба Хабаровска можно разглядеть ряды микроотверстий в виде числа 5 000.

6. Рельефные штрихи по краям и эмблема Банка России, выпуклые на ощупь.

7. Серийный номер банкноты с цифрами разной высоты: цифры номера в левой части купюры плавно увеличиваются слева направо.

Что делать, если попалась фальшивка?

Правило 1. Проверять купюры нужно до того, как они окажутся в вашем кошельке. Если есть малейшие сомнения, не берите такие деньги.

Правило 2. Если вы обнаружили подозрительную банкноту уже у себя в бумажнике, ни в коем случае не пытайтесь ей расплатиться. Если она действительно поддельная, самое меньшее, что вас ждет, — долгие объяснения с правоохранительными органами.

Правило 3. Отнесите сомнительную купюру в любой коммерческий банк. Возможно, деньги подлинные, но имеющие повреждения, ваш бюджет не пострадает. Экспертиза бесплатна. Чаще всего специалисты банка проводят ее сразу и в вашем присутствии. Если купюра повреждена, но подлежит обмену, банк выдаст вам новую.

Иногда и у банковских сотрудников возникают сомнения. Тогда они отправляют вашу купюру на проверку в Банк России. Если деньги окажутся настоящими, коммерческий банк зачислит их на указанный вами счет. Если же банкнота фальшивая, ее стоимость вам не возместят.

Евгений ПОЛЯКОВ.