В бескомпромиссной борьбе. Сахалинские спортсмены – в числе лучших на любых соревнованиях

Проявили волю

Сахалинские спортсмены завоевали четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по киокусинкай. Состязания проходили 28 и 29 января в Петропавловске-Камчатском.

Сахалинскую область представляли 20 бойцов в возрасте 12 лет и старше.

Победителями стали Роман Токмаков (мужчины, до 80 кг), Анастасия Москалева (женщины, 65+ кг), Владислав Сорочин (16 – 17 лет, до 70 кг) и Ксения Ващинская (10 – 11 лет, до 40 кг).

«Серебро» завоевали Максим Гусев (10 – 11 лет, до 40 кг), Тимофей Антосеев (12 – 30 лет, свыше 65 кг), Даниил Ли (12 – 13 лет, до 35 кг) и Яна Сорочина (14 – 15, 55+ кг). Дмитрий Меркулов, выступавший в категории «ветераны», занял второе место в группе «35 – 40 лет» и получил специальный приз «За волю к победе».

Бронзовыми призерами первенства стали Алексей Ли (10 – 11 лет, до 45 кг), Надежда Дехтелинская (10 – 11 лет, 55+ кг), Елизавета Толстова (12 – 13 лет, до 35 кг) и Владислав Сорочин (16 – 17 лет, ката).

С ковра – на пъедестал

Новый календарный год островные каратисты начали с участия во всероссийских соревнованиях «Кубок Прииртышья». Традиционный турнир состоялся в Омске в пятый раз и собрал более тысячи спортсменов из 29 регионов России.

Об уровне конкуренции на таких соревнованиях говорить не приходится. Воспитанник нашей спортшколы олимпийского резерва восточных видов единоборств Максим Мышев соперничал с 80 сверстниками и занял третье место в категории «юноши 12 – 13 лет, 40 кг».

Повторить результат партнера по команде и закрепиться на пьедестале смог Вячеслав Хан. За победу в его категории «юноши 12 – 13 лет, 45 кг» боролись 49 спортсменов.

Также в пятерку лучших попал Вячеслав Болмусов, выступающий в категории «юноши 12 – 13 лет, 55 кг».

Четвертая, пятая и седьмая

В Республике Алтай начался этап Кубка России по горнолыжному спорту. На всесезонном курорте «Манжерок» 52 спортсменки состязались в слаломе-гиганте.

Рината Абдулкаюмова, представляющая Сахалинскую область, заняла четвертое место. От медали ее отделили всего лишь 0,26 секунды.

В топ-10 заехали еще две островные горнолыжницы. Эллина Дьяченко показала пятый результат, а Софья Крохина – седьмой, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Медальный Таштагол

Островные спортсмены заработали пять медалей всероссийских соревнований по сноуборду среди юношей и девушек 2008 – 2009 г. р., юниоров и юниорок 2003 – 2007 г. р. в городе Таштаголе (Алтайский край).

Состязания собрали более 80 сноубордистов из семи регионов страны.

В параллельном слаломе-гиганте среди юношей лидером стал островитянин Владислав Гельфер. Его земляк Дмитрий Лебедев заработал бронзовую награду.

В параллельном слаломе среди юношей третий результат показал Игорь Надыршин.

София Надыршина стала обладательницей серебряных наград в обеих дисциплинах.

Кубок курорта

В Республике Алтай завершились международные соревнования по горнолыжному спорту «Кубок курорта Манжерок». На всесезонном курорте в слаломе-гиганте состязались представители Аргентины, Беларуси, Казахстана, России и Сербии.

Сахалинец Дмитрий Пышкин не смог финишировать на первой трассе. Артем Кашинцев, напротив, не финишировал на второй.

И все же островные горнолыжники оказались в числе сильнейших. Кирилл Казаков показал седьмой результат, Юрий Другов – восьмой, Александр Михайлов – девятый.

Сахалинская горнолыжница Эллина Дьяченко на второй трассе показала третье время. Но в первом заезде она была не так успешна. Итог – пятое место. На четвертом – еще одна представительница островного региона – Рината Абдулкаюмова.

На Единых играх Спецолимпиады

Сахалинская команда успешно выступила на Единых играх Специальной Олимпиады, которые проходили в Казани с 21 по 27 января. Островные атлеты завоевали по девять золотых и бронзовых медалей, а также три серебряные награды в четырех видах спорта.

В беге на снегоступах 200-метровую дистанцию первым преодолел Алексей Бель (тренер Скоробогатов И. С.). Лидером на 400-метровой дистанции стала Виктория Егорова (тренер Власов А. А.). В эстафете 4х100 м сахалинцы Виктория Егорова, Карина Воробьева, Никита Бурик, Алексей Бель взяли третье место.

Лыжные гонки (50 м и 100 м, классический стиль) принесли две золотые медали Егору Стрикуну и «серебро» (50 м, классический стиль) Максиму Зазуле (тренер Власов А. А.). У Полины Захаровой – «золото» на дистанции 50 м и бронза на стометровке классическим стилем (тренер Безмогорычная Н. Н.). Анна Сыропятова, выступавшая в гонке свободным стилем, заняла второе место на дистанции 2,5 км и третье – на 5 км (тренер Любчинова Е. А.).

В состязаниях по легкой атлетике Анастасия Качурина взяла «золото» (бег 200 м) и «серебро» (прыжки в длину). Две бронзовые медали в беге на 200 м и по прыжкам в длину завоевал Николай Аверко. Еще две «бронзы» (бег 400 м и 800 м) – у Сергея Тишкина. В эстафете 4х100 сахалинская команда (Анастасия Качурина, Кира Богданова, Николай Аверко, Сергей Тишкин) заняла третье место. Тренер легкоатлетов – Власов А. А.

В плавании две золотые медали (200 м и 400 м, вольный стиль) завоевал Дмитрий Им, одна бронзовая награда (100 м, комплекс) – у Антона Шереметова. В эстафете 4х25 м вольным стилем у островной команды (Марина Дмитриева, Антон Шереметов, Дмитрий Им), которой помогала спортсменка Ксения Кудряшова из Томской области, – золотая медаль.

Всего в Единых играх Специальной Олимпиады приняли участие свыше 2000 атлетов и почти 900 волонтеров. Спортсмены состязались в 8 зимних и 10 летних видах спорта.

Фигуры на «пять»

В Уссурийске завершились соревнования по фигурному катанию. Первый этап Кубка Приморского края объединил более сотни спортсменов.

Островную столицу на состязаниях представили воспитанники спортивной школы «Кристалл». Наша команда завоевала четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Так, среди мальчиков по программе третьего разряда лучшим стал сахалинец Михаил Маслов. В этом же разряде среди девочек лидировала Мария Рыбкина, на втором месте Ангелина Чернявская. Во втором разряде первенствовал Максим Ключников. В первом спортивном разряде «золото» завоевала Ульяна Петрищева, Ксения Плотникова стала второй.

В младшей группе по программе второго разряда вторую ступень пьедестала заняла Алена Пяткина. В этом же разряде среди старших спортсменок второе и третье места также заняли представительницы «Кристалла» – Екатерина Виловатая и Анна Щелчкова.

Наши – фавориты

В Хабаровске состоялось первенство ДФО по греко-римской борьбе. Победителей и призеров выявили в двух возрастных группах (юноши до 18 лет, юниоры до 21 года).

Участвовали около 200 борцов. Островные спорт­смены наглядно продемонстрировали, что являются одними из главных фаворитов любых дальневосточных состязаний.

Пятнадцати сахалинцам удалось пробиться в топ-5, а семеро из них поднялись на пьедестал почета (две медали в активе борцов из Анивы, пять – Южно-Сахалинска).

Победителем юношеского первенства ДФО до 18 лет стал Роберт Козинов. Он одолел всех своих конкурентов в весовой категории до 120 кг.

Бронзовые призеры турнира – Илья Богатырев (до 60 кг) и Руслан Курамагомедов (до 65 кг).

В первенстве ДФО среди юниоров до 21 года награды за третье место завоевали Егор Денисов (до 55 кг), Артем Ахмадеев (до 60 кг), Яков Ян (до 72 кг), Владислав Шапарев (до 87 кг).

В пятерку сильнейших в юношеском первенстве попали Даниил Минеев (до 48 кг), Владислав Гаврилов (до 55 кг), Александр Синица (до 71 кг), Артем Кашкаров (до 80 кг), Даниил Семенов (до 110 кг); в юниорском – Радик Ахатов (до 55 кг), Риджат Казымов (до 63 кг), Матфей Чифуров (до 130 кг).

Успех своих подопечных, завоевавших медали первенства ДФО, разделяют их тренеры Олег Накагава, Хон У Сик, Андрей Синдяков, Александр Огарков, Эдуард Зарюта.

Подготовил Юрий Подлипенский.