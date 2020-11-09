В библиотеку – за радостью. Здесь кипит яркая многогранная жизнь

Психологи рекомендуют: чтобы стать счастливым, получайте побольше свежих впечатлений от жизни, установите хорошие отношения с окружающими, заботьтесь о близких и будьте благодарны.

Для меня одно из светлых впечатлений – посещение областной специальной библиотеки для слепых (эта радость длится с июня 2014 года). В стенах библиотеки кипит яркая многогранная жизнь, полная отрадных впечатлений, хороших отношений, праздников, прогулок и поездок, творческих встреч.

Широчайший спектр интересов и предпочтений удовлетворяет это учреждение. В его фонде множество редкостных книг, таких, как «Иллиада» Гомера, а также произведения Аркадия Аверченко, Надежды Тэффи, Ивана Шмелева, Сергея Довлатова, хороший выбор русской и зарубежной классики.

Любимые книги и любимые стихи можно записать на диск или флешку в тифлокабинете, там же удобно прослушать любой текст.

Готовясь к работе гидом на конкурсе «WorldSkills» в 2018-м, прибегла к помощи библиотеки, где мне записали книгу «Остров Сахалин» А. Чехова и предоставили в аренду прослушивающее устройство.

По итогам года библиотека присуждает звания: лучшего читателя года, самого интеллектуального читателя и т. д. При желании и возможности можно поучаствовать в литературных конкурсах.

Мне довелось, простите за нескромность, победить в межрегиональном литературном on-line конкурсе среди самодеятельных авторов «Жемчужина добра». Его в 2017 году организовала Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. Владимира Короленко. На суд публики я представила путевые заметки о Японии – «Вежливый вулкан» и в номинации «Проза» стала победителем. По совету сотрудников библиотеки подготовила к изданию обычным шрифтом и шрифтом Брайля несколько рассказов.

Читатели библиотеки регулярно посещают театры, концерты, музеи. Ежемесячно на заедании клуба «Давай поговорим» мы становимся участниками литературных вечеров и праздников, встреч с интересными людьми и просмотров фильмов с тифлокомментированием…

У библиотеки свой автобус на 14 мест, что увеличило нашу мобильность. В августе состоялась наша очередная «вылазка» на «Горный воздух». Мы отвечали на интереснейшие (как всегда) вопросы киновикторины, лакомились травяным чаем и свежей выпечкой, фотографировались. Победители викторины получили премилые призы.

Горные пейзажи, чистый воздух, тишина, задушевные беседы, общение по интересам, обмен мнениями – это ли не счастье? В нынешнем мире и без пандемии острейший дефицит общения. В нашем случае оно объединяет хорошо и давно знакомых доброжелательных и внимательных друг к другу людей, что очень облегчает жизненные тяготы.

Праздники в библиотеке неизменно полны радостных моментов, будь то концерт, чаепитие с пирогами или конкурсы (часто – кулинарные) с призами победителям. В числе прочих наград бывают еще и подарочные сертификаты крупнейших торговых центров.

Но главное, о чем хочется сказать, – это люди, истинные профессионалы. Открытые, искренние, доброжелательные, корректные и тактичные, знающие и любящие свое дело. Все мы очень благодарны им за это.

Ирина Походяева, читатель библиотеки, инвалид I группы по зрению.

г. Южно-Сахалинск.