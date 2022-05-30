В ближайшее время японское консульство возобновит оформление документов от россиян для въезда в страну в туристических целях. Вопрос только в том, каким образом можно будет попасть в Страну восходящего солнца. Прямого авиасообщения России с Японией нет
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Кнорозова, великого российского ученого, доктора исторических наук, лауреата Государственной премии СССР, всемирно известного этнографа, исследователя, первым осуществившего дешифровку письменности майя…
Его...