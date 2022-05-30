В ближайшее время японское консульство возобновит оформление документов от россиян для въезда в страну в туристических целях. Вопрос только в том, каким образом можно будет попасть в Страну восходящего солнца. Прямого авиасообщения России с Японией нет

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