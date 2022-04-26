В ближайшие сутки погода на островах значительно ухудшится

Днём 27 и ночью 28 апреля на территории Охинского, Ногликского, Александровск–Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Углегорского и Макаровского районов ожидаются сильные, местами очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

При снеге метель с видимостью 500 м и менее, ветер 20-25 м/с, местами порывы 33-35 м/с (ураган), гололёдные явления.

Кроме этого, днём 27 апреля на территории Невельского, Холмского и Томаринского районов прогнозируется дождь, местами сильный, ветер 13-18 м/с, на побережьях 27-32 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Островные спасатели призывают жителей этих районов отложить выезд за пределы населённых пунктов.