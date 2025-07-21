В ближайшую субботу будем отмечать День торговли

Построить дом, посадить дерево, вырастить и воспитать ребёнка – всё это и многое другое в наше рыночное время трудно представить без участия торговли. Как воздух и вода необходимы для жизни, так и торговля – для развития экономики, политической жизни. А ещё отрасль в немалой степени формирует казну региона – областной бюджет – и предоставляет рабочие места. По свежим данным профильного регионального министерства, в сфере торговли работает примерно 48 тыс. человек, то есть каждый шестой житель островной области из числа работающего населения.

26 июля все причастные отметят профессиональный праздник – День работника торговли, который в соответствии с указом Президента РФ от 2013 года приходится на четвёртую субботу июля. Старожилы отрасли помнят, что в бытность СССР с 1966 года День работника торговли приходился на четвёртое воскресенье июля, а с 1988-го – на третье воскресенье марта, причём в тот момент он стал называться Днём работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства.

Магазинная палитра

На 10 тыс. жителей в регионе приходится более 3,1 тыс. торговых объектов, это на 7,3% выше норматива – установленного минимума. Если сложить все реализованные за год на Сахалине и Курилах товары, продовольственные и непродовольственные, получится сумма, превышающая 200 млрд рублей. Между прочим, островной регион вот уже несколько лет кряду лидирует среди дальневосточных регионов по товарообороту на душу населения.

Торговля, как и любая другая сфера деятельности, не стоит в стороне от прогресса, осваивает и внедряет новые технологии, современные подходы к организации обслуживания, повышает его качество. Пожалуй, в этой сфере лидирует крупный ритейл – супер- и гипермаркеты. Таких объектов в области 482, они составляют около 16% регионального рынка. У них в арсенале различные цифровые технологии, позволяющие автоматизировать процессы, использовать программы лояльности и проводить рекламные кампании, а также омниканальность, когда каналы коммуникации и продаж увязаны в одной системе.

Есть своя специфика у небольших магазинов местного значения, которых в регионе более 3 тысяч. Они, как правило, обеспечивают текущие потребности людей, проживающих поблизости, соответственно подбирают ассортимент товаров повседневного спроса.

Получило распространение социально ориентированная торговля формата «Эконом», которая объединяет фирменные и социальные торговые точки, мобильную торговлю и ярмарки. В регионе 789 таких объектов и их количество растёт. Между прочим, по данным профильного министерства, сахалинцы и курильчане благодаря такой торговле ежегодно экономят более 4 млрд рублей. На её долю приходится четверть всего регионального товарооборота продтоваров в рознице. К 2030 году сеть расширится до 900 объектов.

Ярмарка собирает друзей

Такая форма работы, как ярмарка, с каждым годом набирает популярность. В районах действует 109 ярмарочных площадок, более 2400 торговых мест. И здесь без современных технологий не обходится: в нынешнем году запущено мобильное приложение «Острова.65», с помощью которого пользователи получают самую свежую информацию о проведении ярмарок.

Проводятся и ярмарки регионального масштаба. В конце мая открыла сезон масштабная ярмарка «Весна-2025», на которой свою продукцию представили более 250 региональных производителей сельхозпродукции. Количество её посетителей исчисляется тысячами человек. И никто не ушёл с пустыми руками, ведь вниманию покупателей предлагался широкий ассортимент продукции: саженцы и рассада, свежие овощи, мясная и молочная продукция, выпечка и сувениры ручной работы. Осенняя ярмарка, не менее размашистая и содержательная, запланирована на октябрь. Она носит красноречивое название «Своё родное – островное».

Стратегический резерв

В 13 районах области действует 396 объектов для хранения товаров, эти мощности позволяют единовременно хранить более 700 тыс. тонн различных товаров. За последние годы введено в строй более 40 тыс. квадратных метров складской инфраструктуры, в том числе в отдалённых районах: Курильском, Ногликском, Охинском.

Региональные власти добиваются стабильной и устойчивой ситуации на товарных рынках, используя механизмы господдержки: возмещение части транспортных расходов и процентных ставок по кредитам оптовикам, завозящим основные продукты питания. Так создаётся трёхмесячный резерв продукции первой необходимости. Открытие современного логистического комплекса с оп­то­во-распределительным центром – важный шаг в становлении в системе региональной логистики современного и эффективного уклада. Его резидентами стали уже 30 предприятий.

Владимир СЛАВИН.

ЦИТАТА

Инна ПАВЛЕНКО, министр сельского хозяйства и торговли островного региона.

– Торговля — это настоящий драйвер роста для целого ряда отраслей Сахалина и Курил. Её инфраструктура постоянно совершенствуется, форсируя рост и в других сегментах экономики. Усилия, которые сегодня прилагают региональные власти, оценены по достоинству. В списке национального рейтинга «Качество жизни» Сахалинская область по направлению «Потребление и досуг» вошла в десятку лучших регионов, заняв 7 место среди всех субъектов Российской Федерации. Работа по совершенствованию политики в сфере торговой деятельности будет продолжена.