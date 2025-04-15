В большом сердце губернатора было место для всех. К 75-летию Игоря Фархутдинова

16 апреля 2025-го Игорю Павловичу Фархутдинову исполнилось бы 75 лет. Но вот уже 22 года его нет с нами. В 2003 году губернатор погиб при крушении вертолёта вместе с командой областной администрации в служебной командировке на Камчатке. Тем не менее отчётливее проявляются детали, поступки, его характеризующие. Перебирая старые бумаги, наткнулся на приглашение принять участие в торжественном мероприятии, посвящённом 55-летию образования Сахалинской области 18 января 2002 года.

Тогда приглашение показалось неожиданным, хотя работал директором детского дома-интерната, был на хорошем счету. Однако как депутат районного собрания находился в бескомпромиссных отношениях с исполнительной властью. Бывало, не находил общего понимания с ней при отстаивании интересов избирателей.

Только позже понял, кто же инициатор. Годом ранее Игорь Павлович принял наше приглашение на 40-летие детского интерната и впервые за всё время существования дома приехал с представительной делегацией: М. Скляренко, В. Романовым, В. Сибиркиным, Ю. Шуваловым, И. Касьяном и Д. Суховым. Был тёплый приём, торжественная часть, концерт детей-инвалидов, который и порадовал гостей, и увлажнил глаза…

Позже по итогам посещения Игорь Павлович отметил меня своей грамотой. Познакомил с московской делегацией – В. Гореглядом, Е. Лаховой, А. Прохоровым, губернатором Смоленской области, уроженцем с. Зональное Сахалинской области, где служили его родители. Тот впервые после отъезда посещал свою родину, и это растрогало его чувства.

Игорь Павлович сообщил, что Александр Дмитриевич может оставить о себе хорошую память, подарив детям спортинвентарь – лыжи, палки, ботинки. Тот, не задумываясь, сразу передал Магдалине Скляренко 30 тыс. рублей с условием, чтобы я организовал лыжные занятия.

Своим пристрастием к лыжам Игорь Павлович увлёк и нас. Мы активно ими занимались. Я уже давно на пенсии, но на районных соревнованиях и на «Сахалинской лыжне» встречаюсь с повзрослевшими детьми. Радуюсь, что они с интересом продолжают ходить на лыжах. Благодарно вспоминаем, что любовь к ним много лет назад нам привил Фархутдинов.

Вот и моё приглашение на торжественное мероприятие в 2002-м было глубоко продуманной акцией по популяризации лыжного спорта. Несмотря на чрезмерную озабоченность проблемами области (после трагической гибели у губернатора осталось 423 неиспользованных дня отпуска), он помнил об обездоленных, о сиротах, которых однажды посетил. Они остались в его памяти, в его огромном сердце.

Помнится, в 2002 году на торжественном мероприятии я спросил:

– Игорь Павлович, нынешний юбилей области с не круглой датой…

На что после паузы он ответил:

– А придётся ли мне отмечать следующий?

Тогда я посчитал, что, возможно, к тому времени губернатор перейдёт на вышестоящую работу (были разговоры с Москвой на эту тему). К сожалению, всё оказалось гораздо трагичней.

Андрей Агафонов, Тымовский район.