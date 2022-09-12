В борьбе с сильнейшими. Сахалинские каратисты взяли семь золотых медалей на Всероссийских соревнованиях

Островная сборная – вторая

Сахалинская сборная по карате завоевала семь золотых медалей на Всероссийских соревнованиях «Малахитовый пояс». Они проходили в Екатеринбурге в 19 раз и собрали более 800 спортсменов из 25 регионов страны.

За два соревновательных дня островитяне завоевали 21 медаль. По семь золотых, серебряных и бронзовых наград. Победу в самой престижной категории «18+» одержали Константин Коковуров (84+ кг) и Евгений Сон (67 кг). Для них «Малахитовый пояс» стал очередным и крайним экзаменом перед грядущим чемпионатом России, сообщили в региональном министерстве спорта.

Также первыми в своих возрастных группах стали Варвара Френзюк (16 – 17 лет, 53 кг), Вячеслав Болмусов (12 – 13 лет, 55 кг), Денис Паршиков (12 – 13 лет, 45 кг), Артем Воротынов (ката, 12 – 13 лет), а также ката-группа (10 – 11 лет) в составе Анжелики Губиной, Екатерины Ким и Алисы Ли.

Серебряные награды в личном зачете завоевали Сон Чен Су (18+ лет, 60 кг), Виктор Загудаев (16 – 17 лет, 76 кг), Анна Краснопольская (16 – 17 лет, 53 кг), Александр Джулакян (12 – 13 лет, ката), Анжелика Губина (10 – 11 лет, ката). В шаге от победы остались две ката-группы – Артем Воротынов, Александр Джулакян, Кирилл Пак, Игорь Ким, Мирослав Скорик, Артем Хванбо.

Бронзовые медали на счету Даниила Петракова (18+ лет, 84 кг), Георгия Коваленко (16 – 17 лет, 76 кг), Артема Милишкевича (12 – 13 лет, 45 кг), Максима Мышева (12 – 13 лет, 40 кг), Ирины Таджибаевой (12 – 13 лет, 47+ кг) и Кирилла Пак (10 – 11 лет, ката).

Также бронзовую награду в соревнованиях по ката завоевал Игорь Ким, выступая в рамках областных соревнований по карате «Малахитовый пояс».

По результатам командного зачета сборная Сахалинской области стала второй, уступив лишь спортсменам из Свердловской области.

В формате быстрых шахмат

Во Владивостоке прошел грандиозный Кубок Восточного экономического форума по шахматам. Масштабность событию придал беспрецедентный для ДФО призовой фонд в 3 млн рублей.

– Это первое на Дальнем Востоке шахматное мероприятие с таким количеством иностранных гроссмейстеров, с таким сильным составом сборной России. Важно, что в этом турнире будут играть дальневосточники — победители отборочных турниров. Многие из них уже признались, что возможность поучаствовать в этом турнире — главное событие в их спортивной карьере, — рассказали организаторы.

Кубок ВЭФ проходил в формате быстрых шахмат. Турнир собрал 32 участника. Среди них было 12 международных гроссмейстеров, представлявших десять стран.

По замыслу организаторов, в турнире были заявлены шахматисты из всех одиннадцати субъектов ДФО, победившие в отборочных этапах.

Островной регион представляли Александр Храпов (Поронайск) и Виталий И (Южно-Сахалинск).

В столь титулованной компании сахалинцы выступили вполне прилично. Александр Храпов занял 23-е место (4 очка), Виталий И – 27-е (3,5 очка). Оба при этом добились прибавки к рейтингу.

Что касается общих итогов, то три шахматиста набрали по 6,5 очка (было сыграно девять туров по швейцарской системе). Это Фаррух Амонатов (Таджикистан), хорошо знакомый сахалинцам по участию в Кубке АО «Гидрострой» Павел Понкратов из Москвы и Акыстанбек Уразаев из Казахстана. Четвертым финишировал Алексей Ким из Кореи (6 очков).

Эта четверка на следующий день села за доски в рамках плей-офф. В полуфинале Павел Понкратов нанес поражение Арыстанбеку Уразаеву (1,5:0,5), а Фаррух Амонатов был сильнее Алексея Кима (2:0).

В финальном матче две основные партии завершились вничью, а в «Армагеддоне» черными верх взял Павел Понкратов, ставший победителем турнира и обладателем приза в 800 000 рублей. Фаррух Амонатов – серебряный призер. Третье место занял Алексей Ким.

Кстати, Павел Понкратов оказался среди участников Кубка ВЭФ, успешно выступив на этапе Рапид Гран-при России «Кубок АО «Гидрстрой» в августе этого года в Южно-Сахалинске.

Затем состоялся еще и блиц-турнир, в котором было уже не 32 участника, а чуть больше. В числе «новобранцев» – президент шахматной федерации Сахалинской области Александр Верховский и исполнительный директор организации Татьяна Маринина.

Лучшего результата среди сахалинцев добился Александр Храпов. Он занял 13-е место, набрав 5 очков из 9. Из дальневосточных шахматистов его опередили только международный гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов и мастер ФИДЕ из ЕАО Олег Рычков (у них было по 5,5 очка).

Позади сахалинца оказались пара «гроссов», международный мастер и несколько мастеров ФИДЕ.

В рамках деловой сессии ВЭФ обсуждалась возможность интеграции России в большой шахматный мир Азии.

«Анивское кольцо»

Чемпионат и первенство Сахалинской области в беге по шоссе «Анивское кольцо» провели в островном регионе. Участниками стали любители спорта из Москвы, Краснодарского и Красноярского краев, Хабаровска, Приморья и Сахалинской области.

Атлеты старше 18 лет соревновались на дистанциях 10, 21,1 и 42,2 км.

Марафонскую дистанцию 42,2 км быстрее всех преодолел сахалинец Дмитрий Карпец с результатом 2:53,24.

– Длинным бегом занимаюсь с 2019 года. Ранее бегал такие дистанции, но медленнее. Цель была – «выбежать» из трех часов и побороться за призовое место. Чувствовал себя хорошо, старался держаться целевого темпа – 4.13 на подъемах, а на дистанции чуть быстрее. Готовился усердно, в последний месяц бегал примерно по 100 км каждую неделю. Сейчас в планах отдохнуть и восстановиться, – рассказал победитель.

По итогам гонки на 42,2 км лидером в своей возрастной категории стал и Алексей Носик.

В полумарафоне лучшие результаты в своих возрастных категориях показали Максим Косарев, Яков Леманов, Роман Шанурин, Олег Колмогоров, Владимир Скудневский, Анастасия Вандышева, Ксения Нижегородова, Ульяна Добровольская и Людмила Голубцова.

На 10 км «золото» завоевали Юрий Лагун и Екатерина Воротыляк.

– Можно было пробежать и лучше. Есть опыт соревнований на дистанции 21,1 км, а сейчас решила попробовать 10 км. Вообще я четко рассчитала свое время. Бежала свободно, в одном темпе – 4.20. Бег для меня — это удовольствие, особенно когда надеваешь наушники и погружаешься в свой мир, – поделилась впечатлениями Екатерина.

Ничья и проигрыш

11 сентября прошли матчи 17 тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Островитяне гостили в Чите.

«Сахалин-2007» сыграл вничью с «Читой-2007» – 1:1. Она в большей степени удовлетворила гостей. Им осталось провести всего пять матчей, тогда как «Чите-2007» предстоят еще девять встреч, в которых им нельзя терять очки.

Матч «Читы-2006» и «Сахалина-2006» завершился победой хозяев – 2:1.

Растут будущие звезды

Завершился XIV международный фестиваль «Большие звезды светят малым». Соревнования в Витязево (пригород Анапы) собрали 74 команды мальчиков 2014 г. р. от Калининграда до Сахалина.

Все участники – победители и призеры региональных этапов. Это будущее российского футбола.

Островной регион представляли воспитан­ники спортшколы «Сахалин» (тренер Евгений Крючков).

На первом этапе островитяне сумели одержать свою первую победу на столь крупном турнире. Им удалось разгромить «Атлетико-2» из Белгорода (8:1).

После завершения второго этапа «Сахалин-2014» оказался среди участников Кубка Никиты Бурмистрова.

В полуфинале сахалинцы проиграли «Спартаку-Юниору» из Анапы со счетом 2:6.

В утешительном матче команда Евгения Крючкова играла против «Волги» из Рыбинска. Основное время завершилось ничьей (1:1). А в серии пенальти сильнее оказался соперник (3:2).

Одно светлое пятно

10 сентября команды группы 3.1 второй лиги провели матчи 10 тура первенства России по футболу. «Сахалин» играл в гостях против «Динамо-Брянск».

На поле вышли соперники с разных полюсов турнирной таблицы. «Динамо-Брянск», не проигравшее ни разу за девять туров, является одним из лидеров. «Сахалин» же с одной победой идет на последнем месте.

Понятно, что объективно «Динамо-Брянск» сильнее. Но насколько? Ответ дала игра.

На 17-й минуте хозяева поля вышли вперед. Николай Мараев исполнил штрафной метров с 27-ми, отправив мяч в дальний угол.

Через семь минут динамовцы провели быструю атаку по правому флангу. Защитники «Сахалина» не разобрались в ситуации и дали совершить опасный прострел, который на дальней штанге замкнул Александр Оленев.

Счет мог быть и крупным. На четвертой компенсированной минуте «Динамо-Брянск» получило право пробить пенальти.

Даниил Лопатин, вышедший к «точке», пробил в правый от вратаря угол. Александр Ким угадал направление удара и парировал мяч. Это, пожалуй, было единственным светлым пятном в игре «Сахалина», проигравшего со счетом 0:2.

– Сегодня поскребли по сусекам. Наскребли 14 человек в заявку. Даже не было вариантов ротации, усилить что-то, перестроиться. Пять человек основного состава травмированы. Следующую игру из-за дисквалификации пропустит Сорокин. Будем ломать голову, как играть, – признался наставник «Сахалина» Олег Кокарев.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.