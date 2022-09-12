В борьбе с сильнейшими. Сахалинские каратисты взяли семь золотых медалей на Всероссийских соревнованиях

Островная сборная – вторая
Сахалинская сборная по карате завоевала семь золотых медалей на Всероссийских соревнованиях «Малахитовый пояс». Они проходили в Екатеринбурге в 19 раз и собрали более 800 спортсменов из 25 регионов страны.
За два соревновательных дня островитяне завоевали 21 медаль. По семь золотых, серебряных и бронзовых наград. Победу в самой престижной категории «18+» одержали Константин Коковуров (84+ кг) и Евгений Сон (67 кг). Для них «Малахитовый пояс» стал очередным и крайним экзаменом перед грядущим чемпионатом России, сообщили в региональном министерстве спорта.
Также первыми в своих возрастных группах стали Варвара Френзюк (16 – 17 лет, 53 кг), Вячеслав Болмусов (12 – 13 лет, 55 кг), Денис Паршиков (12 – 13 лет, 45 кг), Артем Воротынов (ката, 12 – 13 лет), а также ката-группа (10 – 11 лет) в составе Анжелики Губиной, Екатерины Ким и Алисы Ли.
Серебряные награды в личном зачете завоевали Сон Чен Су (18+ лет, 60 кг), Виктор Загудаев (16 – 17 лет, 76 кг), Анна Краснопольская (16 – 17 лет, 53 кг), Александр Джулакян (12 – 13 лет, ката), Анжелика Губина (10 – 11 лет, ката). В шаге от победы остались две ката-группы – Артем Воротынов, Александр Джулакян, Кирилл Пак, Игорь Ким, Мирослав Скорик, Артем Хванбо.
Бронзовые медали на счету Даниила Петракова (18+ лет, 84 кг), Георгия Коваленко (16 – 17 лет, 76 кг), Артема Милишкевича (12 – 13 лет, 45 кг), Максима Мышева (12 – 13 лет, 40 кг), Ирины Таджибаевой (12 – 13 лет, 47+ кг) и Кирилла Пак (10 – 11 лет, ката).
Также бронзовую награду в соревнованиях по ката завоевал Игорь Ким, выступая в рамках областных соревнований по карате «Малахитовый пояс».
По результатам командного зачета сборная Сахалинской области стала второй, уступив лишь спортсменам из Свердловской области.
В формате быстрых шахмат
Во Владивостоке прошел грандиозный Кубок Восточного экономического форума по шахматам. Масштабность событию придал беспрецедентный для ДФО призовой фонд в 3 млн рублей.
– Это первое на Дальнем Востоке шахматное мероприятие с таким количеством иностранных гроссмейстеров, с таким сильным составом сборной России. Важно, что в этом турнире будут играть дальневосточники — победители отборочных турниров. Многие из них уже признались, что возможность поучаствовать в этом турнире — главное событие в их спортивной карьере, — рассказали организаторы.
Кубок ВЭФ проходил в формате быстрых шахмат. Турнир собрал 32 участника. Среди них было 12 международных гроссмейстеров, представлявших десять стран.
По замыслу организаторов, в турнире были заявлены шахматисты из всех одиннадцати субъектов ДФО, победившие в отборочных этапах.
Островной регион представляли Александр Храпов (Поронайск) и Виталий И (Южно-Сахалинск).
В столь титулованной компании сахалинцы выступили вполне прилично. Александр Храпов занял 23-е место (4 очка), Виталий И – 27-е (3,5 очка). Оба при этом добились прибавки к рейтингу.
Что касается общих итогов, то три шахматиста набрали по 6,5 очка (было сыграно девять туров по швейцарской системе). Это Фаррух Амонатов (Таджикистан), хорошо знакомый сахалинцам по участию в Кубке АО «Гидрострой» Павел Понкратов из Москвы и Акыстанбек Уразаев из Казахстана. Четвертым финишировал Алексей Ким из Кореи (6 очков).
Эта четверка на следующий день села за доски в рамках плей-офф. В полуфинале Павел Понкратов нанес поражение Арыстанбеку Уразаеву (1,5:0,5), а Фаррух Амонатов был сильнее Алексея Кима (2:0).
В финальном матче две основные партии завершились вничью, а в «Армагеддоне» черными верх взял Павел Понкратов, ставший победителем турнира и обладателем приза в 800 000 рублей. Фаррух Амонатов – серебряный призер. Третье место занял Алексей Ким.
Кстати, Павел Понкратов оказался среди участников Кубка ВЭФ, успешно выступив на этапе Рапид Гран-при России «Кубок АО «Гидрстрой» в августе этого года в Южно-Сахалинске.
Затем состоялся еще и блиц-турнир, в котором было уже не 32 участника, а чуть больше. В числе «новобранцев» – президент шахматной федерации Сахалинской области Александр Верховский и исполнительный директор организации Татьяна Маринина.
Лучшего результата среди сахалинцев добился Александр Храпов. Он занял 13-е место, набрав 5 очков из 9. Из дальневосточных шахматистов его опередили только международный гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов и мастер ФИДЕ из ЕАО Олег Рычков (у них было по 5,5 очка).
Позади сахалинца оказались пара «гроссов», международный мастер и несколько мастеров ФИДЕ.
В рамках деловой сессии ВЭФ обсуждалась возможность интеграции России в большой шахматный мир Азии.
«Анивское кольцо»
Чемпионат и первенство Сахалинской области в беге по шоссе «Анивское кольцо» провели в островном регионе. Участниками стали любители спорта из Москвы, Краснодарского и Красноярского краев, Хабаровска, Приморья и Сахалинской области.
Атлеты старше 18 лет соревновались на дистанциях 10, 21,1 и 42,2 км.
Марафонскую дистанцию 42,2 км быстрее всех преодолел сахалинец Дмитрий Карпец с результатом 2:53,24.
– Длинным бегом занимаюсь с 2019 года. Ранее бегал такие дистанции, но медленнее. Цель была – «выбежать» из трех часов и побороться за призовое место. Чувствовал себя хорошо, старался держаться целевого темпа – 4.13 на подъемах, а на дистанции чуть быстрее. Готовился усердно, в последний месяц бегал примерно по 100 км каждую неделю. Сейчас в планах отдохнуть и восстановиться, – рассказал победитель.
По итогам гонки на 42,2 км лидером в своей возрастной категории стал и Алексей Носик.
В полумарафоне лучшие результаты в своих возрастных категориях показали Максим Косарев, Яков Леманов, Роман Шанурин, Олег Колмогоров, Владимир Скудневский, Анастасия Вандышева, Ксения Нижегородова, Ульяна Добровольская и Людмила Голубцова.
На 10 км «золото» завоевали Юрий Лагун и Екатерина Воротыляк.
– Можно было пробежать и лучше. Есть опыт соревнований на дистанции 21,1 км, а сейчас решила попробовать 10 км. Вообще я четко рассчитала свое время. Бежала свободно, в одном темпе – 4.20. Бег для меня — это удовольствие, особенно когда надеваешь наушники и погружаешься в свой мир, – поделилась впечатлениями Екатерина.
Ничья и проигрыш
11 сентября прошли матчи 17 тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Островитяне гостили в Чите.
«Сахалин-2007» сыграл вничью с «Читой-2007» – 1:1. Она в большей степени удовлетворила гостей. Им осталось провести всего пять матчей, тогда как «Чите-2007» предстоят еще девять встреч, в которых им нельзя терять очки.
Матч «Читы-2006» и «Сахалина-2006» завершился победой хозяев – 2:1.
Растут будущие звезды
Завершился XIV международный фестиваль «Большие звезды светят малым». Соревнования в Витязево (пригород Анапы) собрали 74 команды мальчиков 2014 г. р. от Калининграда до Сахалина.
Все участники – победители и призеры региональных этапов. Это будущее российского футбола.
Островной регион представляли воспитанники спортшколы «Сахалин» (тренер Евгений Крючков).
На первом этапе островитяне сумели одержать свою первую победу на столь крупном турнире. Им удалось разгромить «Атлетико-2» из Белгорода (8:1).
После завершения второго этапа «Сахалин-2014» оказался среди участников Кубка Никиты Бурмистрова.
В полуфинале сахалинцы проиграли «Спартаку-Юниору» из Анапы со счетом 2:6.
В утешительном матче команда Евгения Крючкова играла против «Волги» из Рыбинска. Основное время завершилось ничьей (1:1). А в серии пенальти сильнее оказался соперник (3:2).
Одно светлое пятно
10 сентября команды группы 3.1 второй лиги провели матчи 10 тура первенства России по футболу. «Сахалин» играл в гостях против «Динамо-Брянск».
На поле вышли соперники с разных полюсов турнирной таблицы. «Динамо-Брянск», не проигравшее ни разу за девять туров, является одним из лидеров. «Сахалин» же с одной победой идет на последнем месте.
Понятно, что объективно «Динамо-Брянск» сильнее. Но насколько? Ответ дала игра.
На 17-й минуте хозяева поля вышли вперед. Николай Мараев исполнил штрафной метров с 27-ми, отправив мяч в дальний угол.
Через семь минут динамовцы провели быструю атаку по правому флангу. Защитники «Сахалина» не разобрались в ситуации и дали совершить опасный прострел, который на дальней штанге замкнул Александр Оленев.
Счет мог быть и крупным. На четвертой компенсированной минуте «Динамо-Брянск» получило право пробить пенальти.
Даниил Лопатин, вышедший к «точке», пробил в правый от вратаря угол. Александр Ким угадал направление удара и парировал мяч. Это, пожалуй, было единственным светлым пятном в игре «Сахалина», проигравшего со счетом 0:2.
– Сегодня поскребли по сусекам. Наскребли 14 человек в заявку. Даже не было вариантов ротации, усилить что-то, перестроиться. Пять человек основного состава травмированы. Следующую игру из-за дисквалификации пропустит Сорокин. Будем ломать голову, как играть, – признался наставник «Сахалина» Олег Кокарев.
Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.