В борьбе со стихией побеждает предусмотрительный. Череду циклонных атак Сахалин и Курилы встретили во всеоружии

Сахалинская область подверглась целой череде циклонных атак, начиная с 8 января, когда метеорологи выдали экстренное предупреждение. Стихия атаковала широким фронтом, под удар попали острова Сахалин и Итуруп. В 12 районах области, в том числе и в областном центре, была сильная метель с ухудшением видимости и прочими сопутствующими «прелестями». По данным островных синоптиков, в областном центре в этот раз выпало 49 миллиметров осадков, а порывы ветра местами доходили до 25 метров в секунду.

С самого начала ситуация находилась на контроле главы региона Валерия Лимаренко и регионального правительства. Своевременно принятые меры с переводом коммунальных служб на работу в режиме повышенной готовности обеспечили бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, обошлось без ЧП. В областном центре на разных участках можно было видеть активную работу снегоуборочной техники и бригад дорожных рабочих с лопатами. Город освобождался от снежных завалов после очередного натиска стихии. Чувствовалось, что ответственные службы изрядно потрудились и накануне ночью: проезд по основным автодорогам обеспечен, тротуары очищены, равно как и остановки общественного транспорта.

Нельзя не упомянуть и ещё об одном предусмотрительном шаге региональных властей, связанном с развитием пригородного железнодорожного сообщения. В условиях, когда ограничивалось или вовсе приостанавливалось движение межмуниципальных автобусов, на выручку приходило альтернативное решение. Пассажиры имели возможность добраться от точки А до точки Б пригородными поездами и поездами дальнего следования. Например, на участке Долинск — Корсаков утром, днём и вечером курсировали рельсовые автобусы. Полное расписание движения железнодорожного транспорта размещено на сайте пассажирской компании «Сахалин»: https://pk-sakhalin.ru/passazhiram/deystvuyuschee-raspisanie-v-faylah. Кроме того, уточнить информацию можно по телефону справочной службы: +7 (4242) 71-29-94.

Лаконичные посты регионального минтранса на официальных аккаунтах в соцсетях напоминали сводки с фронтовых полей. Каждый пользователь оперативно получал и продолжает получать информацию о тех или иных проблемных участках на дорогах, о введении ограничений движения в связи с ухудшением погоды либо об отмене таковых, когда погода улучшается и проезд обеспечен.

Региональное министерство сельского хозяйства и торговли держало руку на пульсе: основные продукты поставлялись в торговые точки без перебоев, дефицита продовольствия нет. В связи с непогодой в министерстве организовали работу оперативного штаба. Во взаимодействии с районными администрациями постоянно вёлся мониторинг обстановки на предприятиях агропромышленного комплекса и потребительского рынка, а также снабжения торговых предприятий продуктами питания для жителей районных центров, посёлков, сёл.

Несмотря на транспортные ограничения, предприятия работали в штатном режиме. Сырьё отгружалось и доставлялось на переработку. Готовая продукция поставлялась как в собственные фирменные магазины предприятий, так и в розничную сеть контрагентов по заявкам и в соответствии с потребностью.

В розничной торговле ситуация стабильная. Предприятия подготовились к непогоде и заблаговременно сформировали запасы социально значимых продуктов и товаров первой необходимости.

Власти на местах позаботились о том, чтобы в сёлах и посёлках действовали пункты обогрева. Одно из главных требований по расчистке – выполнять эту работу максимально быстро и качественно. Сама жизнь показывает, насколько это важно: ведь стоило «тормознуть» с уборкой на каком-либо участке, следующий удар стихии удвоил и утроил бы количество снега на нём, усугубил бы ситуацию.

По информации мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, на полдень 12 января на полигоны вывезли уже больше 400 тыс. кубометров снега с начала сезона. В этот день в городе было задействовано более 100 единиц техники и около 80 человек. В числе основных горячих участков, где активно убирали и вывозили снег, – проспекты Коммунистический и Мира, улицы Физкультурная, Железнодорожная, Пуркаева, Ленина, Чехова, Курильская, Комсомольская, Огородная, а также 25 микрорайон и планировочные районы. Помимо этого, продолжалась работа по заявкам от горожан, поступающим в муниципальный центр управления.

Причём основной объём работ выполнялся ночью, когда на дорогах снижен трафик. Мэр предупредил, что лично проинспектирует расчистку во дворах.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Между тем

Расслабляться рано. Региональное управление гидрометеослужбы в прогнозе на 13 января предупредило о продолжении снежной эпопеи. В северных и центральных районах ночью снег, местами сильный, а на крайнем севере – очень сильный. Метель. Порывы ветра местами 22 – 27 метров в секунду. Температура воздуха в пределах 15 – 20 градусов, на севере 9 – 14 градусов с минусом. Днём небольшой и умеренный снег. В южных районах временами небольшой снег. На Курильских островах – снег небольшой и умеренный.