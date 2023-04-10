В борьбе за секунды и очки. Островитяне успешно выступают на турнирах

Великолепная четверка

В Ленинградской области завершился финал Кубка России по горнолыжному спорту в параллельных дисциплинах. В заключительный соревновательный день на склонах горнолыжного комплекса «Снежный» провели командные соревнования с участием девяти сборных.

Островная команда начала путь на подиум с четвертьфинала, в котором она была быстрее представителей Калужской области.

В полуфинале сахалинцы уступили спортсменам Московской области – 1:3.

В главном финале островитяне завоевали бронзу, опередив спортсменов из Ленинградской области (3:1).

Бронзовыми призерами финала Кубка страны стали Рината Абдулкаюмова, Дмитрий Пышкин, Анна Шухова, Александр Михайлов, сообщила пресс-служба ре…

Команда Сахалинской области в составе 14 спорт­сменов завоевала 10 призовых мест. Так, лидерами стали Денис Ли и Карина Казанцева. Серебряные медали завоевали Александр Лепетун, Руслан Тимаев и Дарья Крикова. Обладателями бронзовых наград стали Софья Кубыро, Арсений Надькин, Евгений Ненашев, Сергей Дьяченко и Артем Ким. Спортсмены являются воспитанниками спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска.

Пятибалльные броски

В Биробиджане прошел всероссийский турнир по вольной борьбе «Кубок Союза». На состязания приехали около 300 «вольников» 10 – 16 лет из 6 регионов.

Островной регион представляли борцы из Невельска, Южно-Курильска и Южно-Сахалинска. Им удалось завоевать десять медалей.

Победителями турнира стали Александр Швец (весовая категория до 48 кг), Михаил Гоков (до 68 кг) из Невельска, Егор Суслов (до 75 кг), Нуржигит Яхияев (до 85 кг) из Южно-Сахалинска, Даниэль Халиков (до 100 кг) из Южно-Курильска.

Серебряные призеры: Станислав Политико (до 52 кг) из Невельска и Иван Мельников (до 100 кг) из островной столицы.

Бронзовые награды получили невельчанин Дмитрий Московец (до 48 кг), южносахалинцы Леонид Корчагин (до 52 кг) и Ярослав Дзех (до 62 кг).

Специальным призом «За лучшую технику» отмечен Михаил Гоков, который не проиграл ни одного балла своим соперникам и провел два пятибалльных броска.

Параллельно в Биробиджане организовали межрегиональный турнир «Кубок СК «Союз» среди юношей 2013 г. р. и младше.

Здесь островитяне взяли две награды. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Александр Дзех из Южно-Сахалинска, боровшийся в весе до 48 кг. Серебряную медаль вручили Степану Карманову (до 44 кг) из Невельска.

Победителей и призеров подготовили тренеры Казбек Моргоев и Григорий Гоков (Невельск), Насим Ганиев (Южно-Сахалинск), Магомед Асадулаев (Южно-Курильск).

Грации «Катюши»

Сахалинские спортсменки стали обладательницами трех медалей всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Катюша».

Состязания, приуроченные ко Дню космонавтики, прошли в Пензе и собрали более 700 гимнасток из 25 регионов России в возрасте 6 лет и старше.

Сахалинскую область на турнире в индивидуальном многоборье представляли Кира Яблочникова (воспитанница тренеров Ольги Лукиной и Марины Николаевой), Ульяна Титова, Эмилия Ибрагимова, Арина и Екатерина Шипицыны, Софья Новикова, Ксения Табакова, Каролина Тихомирова, Нелли Артеменко (тренеры Ксения Тихомирова, Инна Цыганова, Евгения Шипицына и Наталья Козлова) и групповая команда по 2-му спортивному разряду «Бантики».

Кира Яблочникова одержала победу в индивидуальных упражнениях среди гимнасток 1-го спортивного разряда.

В групповых упражнениях по 2-му спортивному разряду первое место взяли «Бантики».

В новом направлении художественной гимнастики – «трио» – победили Арина и Екатерина Шипицыны и Эмилия Ибрагимова.

Эмилия Ибрагимова, Софья Новикова, Ульяна Титова и Каролина Тихомирова отмечены специальными призами главной судейской коллегии.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.