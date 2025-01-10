В борьбу за победу вступили фигуристы

Спортивный комплекс «Кристалл» не мог в этот день вместить всех болельщиков фигурного катания, которые горели желанием посмотреть на мастеров прекрасного вида спорта.

В команде из Китая на Сахалин приехали фигуристы, которые уже успели не только принять участие в международных соревнованиях, но и завоевать на них медали. Что же касается наших спортсменов, то российская школа фигурного катания считается одной из сильнейших в мире. Именно поэтому островитяне надеялись, что наши юноши и девушки в этот день превзойдут в своем мастерстве соперников из Китая. Забегая вперед замечу, их ожидания сбылись.

На соревнования приглашены юниоры от 13 до 19 лет. Если судить по результатам юниорского «Гран-при России», то самым сильным для российских спортсменов станет парное катание, где представлены первый и третий дуэты: Вероника Меренкова-Даниль Галимов и Таисия Щербинина-Артем Петров. Для большей части нашей сборной игры станут первыми международным стартом в карьере.

Ранее с фигуристами из других стран соревновались лишь четверо из 14 заявленных участников. Среди бывалых – Таисия Щербинина, которая выступала на Российско-Китайских играх в 2022 году еще будучи одиночницей и заняла три года назад второе место.

В составе российской сборной произошли изменения. Заявленного ранее призера первенства России 2024 Льва Лазарева, не участвующего в соревнованиях по причине болезни, заменит запасной Эдуард Карартынян.

Открывали вчера турнир мастера танцев. Они представили ритм-танец. Наши пары Елизавета Малеина-Матвей Самохин и Арина Горшенина-Илья Макаров расположились на первой и второй ступеньках протокола в этом виде программе.

Юноши соревновались в короткой программе. Лучшим стал Эдуард Карартынян. Второй результат у Вадима Воронина. Никита Саровский стал в этом виде программы третьим.

В парном катании была короткая программа. Таисия Щербинина-Артем Петров уверенно выиграли. Их товарищи по команде Вероника Меренкова-Даниль Галимов занимают второе место.

Юниорки выступали с короткой программой. И здесь россиянки были на высоте. Лучше всех откатала София Дзепка. Второе место у Агаты Петровой, третье у Анны Ляшенко.