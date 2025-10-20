В бою и труде

Комсомольцы, юноши и девушки Советского Сахалина, как и вся молодёжь нашей страны, самоотверженно трудились для быстрейшего разгрома ненавистного врага

С начала войны и до дня Победы лозунгом всей нашей комсомольской жизни был лозунг: «Всё для фронта! Всё для победы!». На нефтяных промыслах, в угольных шахтах, на предприятиях рыбной и местной промышленности, в колхозах и совхозах — всюду молодые патриоты без устали ковали победу над врагом.

Лучшие сыны и дочери сахалинского комсомола героически сражались под знамёнами Красной Армии, добывали победу с оружием в руках. Комсомольцы лейтенант Владимир Горохов, гвардии подполковник Алексей Бородин и другие отдали свою молодую жизнь за честь и независимость любимой Родины. Кровь наших комсомольцев, погибших на фронте, не пропала даром, их боевые подвиги вдохновляли сахалинскую молодёжь на самоотверженный труд в тылу.

Тысячи юношей и девушек, пришедших на трудовой фронт в дни Великой Отечественной войны, быстро овладели сложными производственными профессиями и успешно работают в нефтяной, угольной, местной промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве. В области насчитывается 72 ком­со­мольс­ко-мо­ло­дёжные бригады. Все они служат примером трудовой доблести. Комсомольско-молодёжной бригаде мастера т. Скрябина за систематическое перевыполнение плана добычи нефти на протяжении всего военного времени присуждались первые места в соревновании бригад Охинского промысла и вручались переходящие Красные знамёна Охинского горкома ВКП(б) и обкома ВЛКСМ.

Комсомольская бригада электросварщиков центральной механической мастерской треста «Сахалиннефть» т. Максименко ежемесячно выполняет нормы от 150 до 180 процентов. Комсомольско-молодёжная бригада вышкостроителей т. Тараканова (контора бурения), бригады Павлова, Большакова, Бибина (Оха), Харламенко и Шендяпина (Катангли) и многие другие по праву считаются лучшими бригадами в нефтяной промышленности. Сотни тонн сверхпланового горючего дали они стране в дни войны.

Не менее напряжённо трудились комсомольцы угольной промышленности Сахалина. Бригада забойщиков члена пленума обкома ВЛКСМ т. Ильина явилась инициатором соревнования за сверхплановую добычу угля на Мгачинской шахте. На Макарьевской шахте бригада грузчиков комсомолки Зои Усковой в трудных условиях выполняет нормы на 145 — 155 процентов.

— Как приятно было после жаркого боя кушать свои сахалинские консервы, балыки, сушёные рыбные концентраты, — рассказывает комсомолец-фронтовик Николай Порт­нягин.

В рыбной промышленности около 400 комсомольцев и 350 человек всесоюзной молодёжи работают непосредственно в бригадах прибрежного и глубьевого лова, в рыбообрабатывающих цехах. Комсомольско-молодёжный дрифтер шкипера тов. Супукарева (колхоз имени 17-й партконференции) из года в год перевыполняет государственные планы. В этом году тов. Супукарев одним из первых в Широкопадском районе завершил годовой план. В колхозе «Труддисциплина» команда комсомольско-молодёжного дрифтера, на котором шкипером секретарь комсомольской организации т. Зубков, майский план по добыче рыбы выполнила на 320 процентов.

Зачинателями соревнования сверхнормативной и высококачественной обработки рыбы являются комсомольско-молодёжные бригады девушек. На рыбозаводе «Широкая Падь» бригада Галины Предвечной, на рыбозаводе «Най-Най» бригада Антонины Реп, в Хоэ — Любарь и Афанасьева выполняют нормы на обработке рыбы на 150 процентов.

В колхозе «Советский Сахалин» звено Евдокии Зорько в прошлом году получило урожай картофеля по 101 центнеру с гектара и капусты — более 200 центнеров с гектара. Это лучший урожай по колхозу. Комсомолка-трактористка совхоза «Пильво» Ирина Клементьева в прошлом году на тракторе «У-2» дала более полутора годовых планов и сейчас, выполняя нормы пахоты до 180 процентов, держит переходящий красный флажок совхоза.

И так всюду, где бы ни находились сахалинские комсомольцы — в бою или в труде — они вели и ведут за собой всю молодёжь на ратные и трудовые подвиги во славу нашей Родины.

М. БАБУШИНОВ, секретарь обкома ВЛКСМ. 1945 г.